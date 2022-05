Objectif top 10 pour Steve Mounié ?

Sociétaire du Stade Brestois en France, l’Écureuil Steve Mounié réalise une belle saison 2021/2022 avec son écurie. Contre toute attente, à l’image de l’avis Unibet du début de saison ou encore des pronostics du site SportyTrader, le club breton s’est effectivement déjà assuré une place en première division française pour la saison prochaine, grâce notamment à l’apport offensif du natif de Parakou et ses huit buts inscrits en Ligue 1 Uber Eats. Actuellement classé onzième du championnat de France, le club de l’international béninois peut d’ailleurs espérer faire encore mieux cette saison, et prendre place dans la première partie de tableau. Pour ce faire, il faudra avant tout réaliser un match plein face à l’AS Monaco, et prendre des points lors de la rencontre disputée le samedi 14 mai prochain.

Après avoir brillé sous les maillots de Montpellier, de Nîmes ou encore d’Huddersfield en Angleterre, Steve Mounié visera notamment son record personnel à Brest lors de cette rencontre de fin de saison. S’il parvenait à marquer un neuvième but pour le Stade Brestois contre l’équipe de la Principauté, Mounié égalerait en effet son total de buts de l’an dernier, et se rapprocherait même de sa meilleure saison vécue lors de l’exercice 2016-2017. Alors joueur de Montpellier, le buteur béninois avait inscrit la bagatelle de 14 buts en championnat, avant de partir exercer ses talents en Premier League. Alors, nouvelle partie de haut-vol à venir pour Steve Mounié ? Réponse dans les prochains jours.

10 mai 2022 par