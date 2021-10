OLA Energy étend son réseau panafricain

Société de retailing en Afrique, OLA Energy continue à s’étendre en investissant près de 200 millions d’euros, dans le développement stratégique de la marque, l’extension de son réseau de stations-service et l’amélioration de sa logistique

OLA Energy développe ses activités sur le continent africain en étendant son réseau de station-service et en développant de nouveaux partenariats dans les domaines de la restauration, des magasins de proximité, et de la mobilité des nouveaux services. Afin de faciliter l’accès à l’énergie des populations moins fortunées, améliorer la qualité de l’air dans les foyers africains et combattre la déforestation, le Groupe promeut aussi le développement du GPL.

Depuis 2017, le groupe OLA Energy a ouvert 80 nouvelles stations-service par an à travers son réseau pan-Africain, notamment au Gabon, au Maroc, au Kenya, à la Réunion et en Égypte. Avec un réseau d’environ 1300 stations-service dans 17 pays, OLA Energy renforce son empreinte en se positionnant comme l’une des principales sociétés de retailing en Afrique.

Au cours des quatre dernières années, OLA Energy a investi près de 200 millions d’euros entre 2017 et 2020 dans le développement stratégique de la marque, l’expansion de son réseau de stations-service et l’amélioration de sa logistique. Environ 500.000 clients choisissent chaque jour de s’approvisionner en carburant sur l’ensemble du réseau stations-service OLA ou simplement de s’arrêter pour un café sur la route du travail, retirer de l’argent ou faire ses courses avant de rentrer à la maison.

Par sa présence capillaire sur les territoires, OLA Energy contribue à l’essor des pays où elle est présente.

La signature de différents nouveaux partenariats s’intègre pleinement dans la stratégie de croissance du Groupe. Parmi ces nouvelles collaborations, il y a celles avec Starbucks, Midas, Pizza Hut, Bosch ou encore KFC. OLA Energy souhaite également participer à la croissance de marques locales africaines comme O’Good Food, un partenaire important qui s’est fortement développé avec le Groupe. Ces collaborations visent à positionner OLA Energy comme une entreprise transversale, dynamique et innovante, capable d’offrir une gamme complète de services et de produits dans ses stations tout en encourageant les concepts de drive et de retrait direct à l’automobile.

Ces partenariats permettent au Groupe OLA Energy d’offrir à ses consommateurs une expérience diversifiée, comme par exemple à travers des services d’entretiens de véhicule par Midas, des services financiers numériques par Ecobank ou encore des services de commerce en ligne par Jumia. Aussi, le Groupe met-il en place OLA GO, un programme destiné à récompenser ses clients les plus fidèles.

OLA Energy contribue au développement et à la croissance économique du continent.

« En tant que l’un des principaux acteurs économiques du continent, OLA Energy s’engage à accroître l’accès à l’énergie en Afrique et à contribuer au progrès des pays dans lesquels nous opérons. Avec notre réseau de stations-service, nous garantissons à nos clients une proximité et un niveau de service supérieur », a déclaré Motasim El Alem, Responsable de la Stratégie pour OLA Energy.

À propos d’OLA Energy

OLA Energy est l’une des principales sociétés de retailing en Afrique. Ses quelques 1300 stations-service sont visitées par 500 000 clients par jour dans 17 pays. Elle exploite divers terminaux de carburant et opère dans plus de 50 aéroports à travers le continent africain.

OLA Energy emploie plus de 1 500 personnes et ses activités génèrent 20 000 emplois indirects.

