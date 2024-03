"Nous n’avons pas le droit de manquer la CAN 2025" (Steve Mounié)

En regroupement à Amiens pour le compte de cette trève internationale de Mars 2024, Steve Mounié s’est exprimé. Le capitaine des Guépards affiche déjà la détermination du Bénin à se qualifier pour la CAN Maroc 2025

Le capitaine des Guépards du Bénin Steve Mounié s’est exprimé bien avant le deuxième match amical de ce mardi soir contre les Lions de la Téranga du Sénégal. L’attaquant du stade Brestois s’est confié à Canal Sport (canal 3) :

"Nous allons aborder le match contre le Sénégal avec le même état d’esprit que face à la Côte d’Ivoire. On n’a pas à bomber le torse après le nul contre les ivoiriens car nous étions absents lors de la dernière CAN. Néanmoins, nous allons continuer par marquer positivement les esprits et bien se preparer pour les prochaines éliminatoires.", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la bande à Gernot Rohr ferait tout pour se qualifier pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui se jouera au Maroc. "Nous n’avons pas le droit de manquer la CAN 2025 après avoir raté deux éditions consécutives", a laissé entendre le capitaine du onze national.

Le public béninois peut donc s’attendre à de belles prestations des Guépards durant les prochaines éliminatoires de la CAN 2025.

J.S

26 mars 2024 par ,