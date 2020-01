La fête des religions endogènes est célébrée ce vendredi 10 janvier à travers tout le Bénin. Le coordonnateur national du Bloc Républicain pour la campagne des élections communales, Abdoulaye Bio Tchané souhaite une bonne fête à tous les adeptes des cultes endogènes.

‹‹Ce 10 janvier donne une fois encore l’occasion de célébrer et de valoriser le potentiel culturel et cultuel de notre pays››, a publié le ministre d’État sur la page facebook du Bloc Républicain.

Abdoulaye Bio Tchané se rejouit qu’‹‹à travers

différentes manifestations festives, nous montrons encore à la face du monde toute la diversité de notre pays dans ce domaine››.

‹‹Ma profonde sympathie pour tous nos frères et sœurs adeptes des cultes endogènes pour leurs actions en faveur de la pérennisation de cette richesse précieuse››, a souligné le ministre d’État chargé du plan et du développement.

Akpédjé AYOSSO

10 janvier 2020 par