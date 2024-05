La Société financière internationale (IFC) renforce son engagement au Bénin afin de contribuer à la croissance inclusive, à la création d’emplois et à la création de valeur locale.

En mission au Bénin du 1er au 3 mai 2024, le directeur général de la Société financière internationale, Makhtar Diop a échangé avec les autorités béninoises. Il a été question de faire le point sur la coopération entre le groupe de la Banque mondiale et la Société financière internationale en particulier. Les discussions ont porté sur les différents secteurs qui constituent des priorités pour le gouvernement béninois. Il s’agit de la création d’emploi, la transformation structurelle de l’économie, l’agriculture et aussi le secteur manufacturier. Le directeur général de la Société financière internationale a aussi échangé sur les questions d’investissements avec les femmes entrepreneures. « J’ai été extrêmement impressionné par la qualité des discussions avec le Chef de l’Etat et les ministres et la volonté du Chef de l’Etat de pousser le secteur privé non seulement national mais international à continuer à investir au Bénin », a confié Makhtar Diop.

Le Bénin a bénéficié du premier engagement de la Société financière internationale en 1991 au profit de la Société Béninoise de Pêche. L’institution a poursuivi ses actions dans les secteurs de l’énergie, du transport. Sans oublier le financement du commerce et des PMEs. « Aujourd’hui, les autorités mettent en marche un programme de transformation structurelle de l’économie qui porte déjà ses fruits. Il y a toute cette richesse immatérielle du Bénin qu’il s’agit d’exploiter », a relevé le directeur général. Le gouvernement béninois, poursuit-il, a une stratégie très claire à Sémè City qui sera un pôle de développement économique autour des activités créatives et culturelles au Bénin.

« Le Bénin souhaiterait attirer plus d’investisseurs à travers les zones et pôles économiques de développement et tout ceci constitue la base de notre stratégie au Bénin. Nous comptons porter nos investissements à 200 millions de dollars dans les années à venir, je parle bien sûr de flux annuel », a annoncé Makhtar Diop. Cela participera à la transformation structurelle de l’économie béninoise et surtout aidera à créer des emplois.

Au Bénin, l’équipe de la Société financière internationale s’est également rendue à la Fondation Zinsou ayant pour mission de vulgariser la culture béninoise et africaine en général. « Nous voyons le développement des industries créatives et culturelles comme une source de croissance et de création d’emploi au Bénin », a-t-il ajouté.

