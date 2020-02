Le Président d’honneur des FCBE Thomas Boni Yayi a, via sa page facebook, adressé ce jeudi 20 février 2020 un message aux militants et sympathisants du parti. L’ancien chef de l’État évoque la nécessité de réconcilier les FCBE avec les militants tout en notifiant que le parti est menacé par une main extérieure.

Le Président d’honneur Thomas Boni Yayi a réagi à la crise qui secoue le parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) depuis l’obtention du récépissé, qui a permis à la formation politique d’avoir une existence légale en République du Bénin. Une reconnaissance obtenue à la suite de l’exclusion de certaines personnalités du bureau exécutif national.

Des membres du parti ont dénoncé une violation des textes.

Boni Yayi qui n’a pu ramener la cohésion au sein du parti pense que le parti FCBE « est menacé par une main extérieure ». « (…) le nier serait le début d’une réelle crise au regard de notre envergure sur le plan national », a-t-il écrit.

A en croire le président d’honneur, « des confessions et des concessions ont été faites de part et d’autre », lors de la séance de réconciliation, ce qui a permis de clarifier certaines situations.

« Pendant que nous nous croyions rétablis dans nos droits relativement à notre reconnaissance légale confisquée et dénoncée, nous découvrons par la suite comme première confession, que le récépissé récemment et finalement délivré, est le fruit d’une entorse à nos statuts », affirme-t-il.

Selon Boni Yayi, « aucune réunion du Bureau Exécutif National ou aucun congrès préalable, n’a abouti à la modification, en cercle restreint et de manière profonde, des statuts, du Règlement Intérieur, et du Bureau Exécutif National ». Pour lui, « l’implication anormale et la responsabilité du Ministère de l’Intérieur dans le processus sont ici également questionnées ».

« L’esprit de notre famille politique ne peut s’accommoder de la confiscation frauduleuse et abusive des pouvoirs par une seule personne, fusse-t-elle premier responsable du parti, qui cumule les pouvoirs des autres organes au point de se substituer à eux, et /ou décider de leur fonctionnement », souligne-t-il.

Le président d’honneur s’en remet aux militants qui sont les « réels propriétaires du parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent ». C’est pourquoi, il recommande « conformément à l’exigence majoritaire des militants sur le terrain, privés des documents d’origine, en toute urgence, une session extraordinaire du Bureau Exécutif National aux fins de convoquer avant le scrutin communal du 17 Mai 2020 un congrès extraordinaire du parti FCBE ».

D’après lui, le congrès doit pouvoir statuer sur le comportement à adopter sur la question de l’existence légale du parti FCBE au regard des échéances à venir.

Akpédjé AYOSSO

