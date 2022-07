« Nos visiteurs se sont déclarés très impressionnés par le dynamisme qui se dégage de la GDIZ »,

Le ministre d’État chargé de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni et son collègue de l’Industrie et du Commerce Shadiya Assouman ont échangé avec le ministre délégué chargé du Commerce extérieur français Olivier Becht.

Au Bénin dans le cadre de la visite officielle du président Emmanuel Macron, le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger a rencontré les ministres béninois. Les discussions avec Romuald Wadagni et Shadiya Assouman ont porté sur les opportunités d’investissements qu’offrent le Bénin et les ambitions du gouvernement du président Patrice Talon pour la GDIZ( Glo-Djigbé Industrial Zone).

« Nos visiteurs se sont par ailleurs déclarés très impressionnés par le dynamisme qui se dégage de la GDIZ, qui offre d’énormes potentiels louant le miracle économique qui se produit ici », a affirmé le ministre d’Etat Romuald Wadagni.

A.A.A

