L’athlète Noélie Yarigo réalise la meilleure performance française de l’année sur le 800 m féminin au Meeting De Lievin 2020, qui a eu lieu le 19 février 2020 à l’Arena Stade Couvert de Liévin, en France.

La championne du Bénin a terminé à la 4e place (en 2’02’’25) du 800 m dominé par la Britannique Jemma Reekie (2’00’’34).

L’athlète béninoise de Running 41 qui a aussi la nationalité française sera championne de France pour la première fois, si elle arrive encore une fois à remporter les championnats de France élite en salle. « C’est ma meilleure course depuis la reprise », a confié Yarigo à la Nouvelle République.fr

« Mon temps est assez près de mon record en salle et ce qui me rend très optimiste, c’est qu’il y avait les meilleures mondiales au départ, à l’exception de l’Américaine Ajee Wilson. On était vraiment au niveau d’une finale mondiale », a ajouté l’athlète qui s’entraîne depuis avril 2013 à Blois en France.

Noélie Yarigo s’était préparée pour les Mondiaux en salles de Nanjing (Chine), mais en raison de l’épidémie de coronavirus, la Fédération internationale a repoussé d’un an l’épreuve qui était prévue pour le mois de mars en Chine.

L’athlète béninoise spécialiste du 800 m travaille déjà pour se faire qualifier pour la finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 afin de décrocher une médaille pour le Bénin.

« Je m’étais préparée pendant deux mois au Kenya pour être au top. Ça n’a pas complètement servi à rien puisque la forme est là et que je vais pouvoir en profiter pour les France élite et aussi pour décrocher les minima pour les JO qui ont été placés à 1’59’’50 (plein air). Je pense pouvoir les atteindre. Mon record (1’59’’12, aux JO de Rio en 2016, demi-finaliste), je peux même encore l’améliorer », confie-t-elle à la Nouvelle République.fr.

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont prévus du vendredi 24 juillet au dimanche 9 août.

21 février 2020 par