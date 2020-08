Noélie Yarigo, 8ème au classement mondial

Avec un score de 2.00.11 enregistré à Zdzislaw Krzyszkowiak stadium (Pologne) le 19 août dernier, Noélie Yarigo est classée 8ème au plan mondial selon un classement du magazine WORLD ATHLETICS des dames sur les 800 mètres.

Ce classement du magazine WORLD ATHLETICS prend en compte 100 athlètes du monde.

Rose Mary Almanza du Cuba est classée 1er avec 1.58.92. Elle est suivie de Jemma Reekie et Laura Muir, toutes deux de nationalité anglaise classées respectivement 2ème et 3ème avec 1.59.52 et 1.59.54.

La Zambienne Felistus Mpande occupe le 7ème rang devant Noélie Yarigo.

F. A. A.

21 août 2020 par