Nobel Koty, lauréat du Prix ellipse 2024

L’artiste peintre Nobel Koty est le lauréat de la quatrième édition du Prix ellipse consacrée au Bénin.

Le lauréat de la 4e édition du Prix ellipse 2024 est connu. Il a nom Nobel Koty, artiste peintre explorant l’art de l’autoportrait. Il a été choisi par un jury indépendant parmi les 5 finalistes. Le lauréat aura une bourse de production ainsi que d’une exposition lors de la foire AKAA, ALSO KNOWN AS AFRICA, du 18 au 20 octobre 2024. Il va aussi bénéficier d’un accompagnement sur-mesure et d’une campagne de communication, lui offrant de la visibilité auprès des réseaux professionnels, tant sur le plan local qu’international.

Marcel Kpoho, Nella Aguessy, Maria Adjovi et Nauld Adjahuime sont les autres finalistes de l’édition 2024 du Prix ellipse dédiée à la scène artistique émergente béninoise. Dans le cadre de cette édition et pour la première fois, une exposition collective est organisée du 28 juin au 19 juillet 2024 à Maison Rouge, Cotonou.

Qui est Nobel Koty ?

Né en 1988 à Cotonou, Bénin, Nobel Koty crée des autoportraits lui permettant de sonder son monde intérieur. En se représentant sur un fond neutre, le jeune homme fait le vide autour de lui, se mettant à nu. Sa démarche artistique introspective explore la notion de pudeur et le lien que l’individu entretient avec son enveloppe charnelle, qui protège et réconforte, faisant ainsi de ses toiles un refuge où la fragilité́ humaine peut se dévoiler sans retenue.

Les œuvres de Nobel Koty révèlent la vulnérabilité́ de l’être humain, capturant des instants d’incertitude qui ouvrent la voie à une profonde introspection. Ces moments de doute sont essentiels à notre construction personnelle, développant notre empathie et notre compréhension des mécanismes qui parfois nous échappent. En invitant à une réflexion sur la condition humaine, il encourage chacun à explorer à son tour les méandres de sa propre existence pour mieux appréhender le monde qui nous entoure.

19 juin 2024 par ,