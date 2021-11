Nigeria : un immeuble en construction s’effondre à Lagos

Un immeuble de 25 étages (selon certaines sources, de 21 étages) s’est effondré lundi dans le quartier d’Ikoyi, situé à Lagos, la plus grande ville du Nigeria. C’est ce qu’a rapporté lundi le site d’information nigérian Punch.

Selon ce média, le bâtiment était en construction.

De son côté, le media nigérian Premium Times indique que plus de 50 personnes, y compris le propriétaire de l’immeuble, seraient piégées sous les décombres. Pour le moment, la gravité de leur état de santé n’est pas précisée.

Le site d’information nigérian The Nation a indiqué pour sa part que quatre personnes avaient déjà été extraites des décombres. Deux d’entre elles, selon le média, sont dans un état extrêmement grave et deux autres sont légèrement blessées. Des équipes de secours sont sur place.

Source TASS

