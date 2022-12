Nigéria-Bénin, Maroc et Algérie candidats pour la CAN 2025

Trois dossiers de candidature provenant de quatre pays sont déposés à la CAF pour l’organisation de la CAN 2025. Il s’agit du Maroc, de l’Algérie et du dossier commun Nigéria-Bénin.

La Fédération algérienne de Football (FAF) a officiellement postulé pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Alors que la date limite pour déposer le dossier intervient ce vendredi, la FAF a par l’intermédiaire de son porte-parole, Salah Bey Aboud, qui s’est rendu au Caire, lieu du siège de l’instance, finalisé les dernières formalités.

« Je suis actuellement au Caire et je viens de déposer officiellement le dossier de candidature de l’Algérie pour la CAN 2025 », a confié le dirigeant au micro de la Chaîne III de la radio algérienne. Salah Bey Aboud a dévoilé qu’il y a également l’existence d’un autre dossier de candidature : « Le Nigeria et le Benin ont déposé un dossier commun en plus du dossier marocain. »

Il faut rappeler que c’est suite au retrait de l’organisation à la Guinée début octobre que la Confédération africaine de football (CAF) a lancé un nouvel appel à candidatures pour désigner le pays-hôte de la CAN 2025.

Josué SOSSOU

17 décembre 2022 par