La société « Newafrica Industries Packaging and Recycling SAS » a signé, vendredi 1er juillet 2022, son contrat d’installation dans la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ).

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) continue de susciter l’engouement auprès des investisseurs.

« Newafrica Industries Packaging and Recycling SAS », une société spécialisée dans la fabrication d’articles en plastiques a signé avec la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-Bénin) son contrat d’installation dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) vendredi 1er juillet 2022.

La société « Newafrica Industries Packaging and Recycling SAS » du béninois Ulrich Adjovi produira dans la GDIZ des chaises et tables en plastique ou en bois, des emballages en plastique PET (Polyéthylènes téréphtalates) et Polypropylène recyclables, des matériaux plastiques, des bouchons et capsules en plastique, des consommables domestiques (bassine, poubelle, couvert…) en plastique recyclable et des rubans adhésifs.

La société élargira plus tard ses installations à la production d’emballages en carton, papier et en bois, de consommables d’hydrocarbure (joints de sécurité pour la fermeture de bouteilles de gaz), de caisses et casiers en plastique.

L’installation de cette nouvelle société à la GDIZ permettra de créer 250 emplois directs.

M. M.

5 juillet 2022 par