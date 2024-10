Network International renforce son partenariat stratégique avec Oragroup

Network International (Network), un leader du commerce numérique au Moyen-Orient et en Afrique renforce son partenariat stratégique avec le Groupe Orabank, afin de révolutionner les solutions bancaires prépayées.

Ce partenariat marque une étape importante dans l’optimisation de l’expérience des clients du Groupe bancaire et permet la transformation numérique de la banque grâce à des solutions innovantes. Il s’appuiera sur l’expertise de Network International pour renforcer sa compétitivité sur les marchés francophones et renforcera également le partenariat existant entre les deux institutions en introduisant des technologies et des solutions de paiement innovantes pour stimuler la confiance et la commodité des consommateurs.

Ferdinand Ngon Kemoum, CEO du Groupe Orabank, déclare : « Nous sommes ravis d’entrer dans une nouvelle phase de croissance grâce au partenariat stratégique avec Network International. Grâce à l’expertise de Network, nous façonnons l’avenir du marché des paiements numériques en Afrique francophone avec de nouveaux produits et services qui faciliteront notre transformation numérique des paiements. Cela offre une expérience exceptionnelle à nos clients et souligne notre rôle central sur le marché financier. »

Reda Helal, directeur général du groupe – Processing, Africa et Co-Head Group Processing, Network International, déclare : « Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat stratégique avec Oragroup afin de transformer les paiements numériques pour leurs clients dans l’écosystème bancaire prépayé et des agents. La mise en œuvre des solutions innovantes de Network souligne l’impact de la banque sur le marché francophone en offrant des expériences de paiement supérieures. Nous nous réjouissons à la perspective de saisir les opportunités qui nous attendent et d’atteindre de nouveaux sommets de succès en travaillant ensemble. »

Source : Communiqué de presse

1er octobre 2024