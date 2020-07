Réunir dans une seule application toutes celles qui captent notre attention quotidiennement sur notre smartphone, est le défi que s’est lancé Yoan Taba avec sa start-up Sinet Digital.

Le jeune geek basé en France a développé pour se faire, Muendo. Muendo se veut être une application de messagerie instantanée gratuite ressemblant un peu plus à discord que whatsapp. Les usagers disposent de la possibilité de créer des communautés et des groupes de discussion. Elle n’est disponible que sur Android pour l’instant.

La particularité de Muendo, c’est qu’elle a réussi à intégrer sur sa plateforme des jeux, des sites de paris sportifs, des réseaux sociaux déjà populaires (Twitter, Facebook, etc), des applications de messagerie électronique de types gmail ou outlook, des chaînes de radios et télévisions et de grandes enseignes de l’e-commerce (Amazon, ebay, etc.).

L’objectif clairement affiché est d’être le guichet unique de l’entertainment digital. Fonctionnalités L’une des premières fonctionnalités intéressantes est le module de publication de vidéos. Ce module permet également de regarder celles des autres voire d’interagir (aimer, commenter, discuter). Car la fonction est chat est qui est de base, permet de discuter avec son réseau en public ou en privé par messages texte, vidéos ou images. Il y a par ailleurs, des jeux intégrés à la plateforme pour se distraire. Aussi comme indiqué YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google, gmail, outlook, Wikipédia sont hébergés sur Muendo pour ne pas avoir à sortir de l’appli à chaque fois qu’on à besoin de consulter un de ces logiciels, les plus utilisés sur un smartphone. Enfin, les chaines de télévisions et radios gratuites comme France 24, Africa 24, Cnews, franceinfo, BFMTV, Cstar, DBM TV, Mouv’, Generation TV, C8, RFI Monde, RFI Afrique, Virgin Radio, Vibration , Skyrock, NRJ, Nostalgie, Generation FM, Africa n1 , Fun Radio France, sont disponibles. Cible Cerise sur le gâteau, on peut accéder directement à Amazon, eBay, AliExpresss, Nike, Puma, Under Amour, Quicksilver, Vans, Gamiss, Modanisa, sur Muendo. Mais également faire des paris en ligne, jouer de la musique sur SoundCloud et Audiomack avec des fonctions encore plus ludiques.

La génération des 18-35 ans est vraiment gâté par les fonctionnalités de cette nouvelle application. Car même les retouches photos, les transferts d’argent et les formations en ligne y sont intégrés. Les développeurs de Muendo se sont donnés beaucoup de mal à créer un outil inclusif et catalyseur de tous les centres d’intérêts de la jeunesse. Sécurité et design Selon Yoan Taba, « Muendo a incorporé un cryptage sophistiqué pour protéger les données de nos utilisateurs et assurer leur confidentialité. Cela signifie que les messages d’une conversation en privés ne peuvent être lus par une personne différent que vous. » Cependant, aucune certification de sécurité n’a été apportée pour démontrer la robustesse de Muendo. Côté design, il faut noter beaucoup d’effort de simplicité et un sens l’organisation mais le graphisme est basique et les couleurs pas très chatoyantes. A part cela, l’application est digne d’intérêt et peut faire entendre parler d’elle si elle continue de progresser.

http://www.muendo-app.com/

30 juillet 2020 par