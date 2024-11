Moscou renforce sa coopération avec les pays africains

Les travaux de la première Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique sont ouverts, ce samedi 9 novembre 2024, à l’université Sirius de Sotchi. Une cinquantaine de ministres des Affaires étrangères dAfrique et de la Russie, des dirigeants de l’Union Africaine et autres organisations d’intégration du continent sont conviés à cette rencontre.

Ouverture ce samedi, à l’université Sirius de Sotchi, des travaux de la Première Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique.

Cette première journée de la rencontre est marquée par une serie de panels sur divers thèmes. Il sagit entre autres de : Système national d’étiquetage numérique Signe honnête : traçabilité des produits depuis les matières premières jusqu’au consommateur final ; Partenariat industriel et d’enseignement : potential de coopération entre les universités et les entreprises dans le cadre de la préparation du personnel à l’économie réelle ; Transfert de compétences : échange d’expériences en matière de digitalisation du système de gestion publique ; Jeunesse de Russie et dAfrique : regard vers l’avenir ; Tendances et perspectives de coopération commerciale et économique ; Réalisation, perspectives et horizon de développement de la coopération humanitaire dans le domaine de l’éducation ; En unissant nos efforts pour lutter contre les infections ; coopération en matière de santé ; défis et perspectives ; Coopération russo-africaine pour le développement d’un système de sécurité international de l’information ; Union économique euro-asiatique : point clé de l’interaction avec les pays et les associations d’intégration du continent ; Perspectives de coopération scientifique et d’enseignement entre la Russie et l’Afrique ; Coopération à long terme dans le secteur de agro-industriel et Exploration géologique - investissement pour l’avenir durable.

D’autres thématiques concernent Russie-Afrique : ensemble contre le terrorisme ; Table ronde sur la prévention de la course aux armements dans l’espace ; Création d’une nouvelle génération d’experts de relations internationales : initiatives éducatives avec des universités africaines ; et Présentation de Handbook Africa2025 : opportunities and challenges.

L’ouverture officielle de la Première Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique sera présidée, dimanche 10 novembre, par le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie Serguei Lavrov.

Plusieurs accords de coopération dans divers domaines seront signés avec certains pays africains au cours de cette conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique.

La rencontre de Sotchi sera marquée par l’inauguration du "Jardin de l’amitié russo-africaine" avec la participation de Mikhail Bogdanov, adjoint au ministre des Affaires étrangères de la Russie, et de plusieurs chefs et hauts représentants de délégations de pays africains.

La tenue de cette rencontre ministérielle s’inscrit dans le cadre des recommandations du Deuxième sommet Russie-Afrique, tenu à Sotchi en 2023.

