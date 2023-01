Moov Money, Sponsor officiel de la 2e édition du tournoi interbancaire de football

Moov Money soutient la 2e édition du tournoi interbancaire de football organisée par la Fédération des syndicats de travailleurs de banque et établissements financiers (Festrabank) Bénin. Le coup d’envoi du tournoi a été donné ce samedi 21 janvier 2023 par le Secrétaire Général de Festrabank Bénin, Eraste Agossou sur le terrain Elite Sport PK 14.

La Fédération des syndicats de travailleurs de banque et établissements financiers (Festrabank) Bénin œuvre davantage pour consolider les liens de solidarité qui caractérise le secteur bancaire. C’est à travers l’organisation de la deuxième édition du tournoi interbancaire de football en collaboration avec l’Apbef (Association personnelle des banques et établissements financiers du Bénin). Moov Money est le sponsor officiel de cet évènement qui réunit les travailleurs des banques et établissements financiers du Bénin. « Cette année nous avons 12 banques. L’année passée nous étions à 8. Il y a donc un engouement, une adhésion totale du secteur bancaire à l’initiative », a relevé Eraste Agossou, secrétaire général de la Festrabank Bénin. L’objectif, poursuit-il, c’est de créer le brassage entre les travailleurs des banques et consolider les acquis obtenus lors de la première édition.

Selon le sécrétaire général, le tournoi interbancaire de football s’inscrit dans le cadre de la fête du 1er mai 2023. La compétition s’étend sur plusieurs mois. « Le but, c’est de communier avec tout le personnel des banques le 1er mai. Nous allons jouer tous les samedis, jusqu’au 29 avril 2023. La finale va opposer les deux meilleures équipes et le vainqueur partira avec le trophée », a-t-il expliqué.

Présent à la première journée du tournoi, le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes (Csa-Bénin) a félicité la Festrabank Bénin pour l’organisation du tournoi.

« Je suis venu soutenir les camarades qui ont décidé de sortir des bureaux, des réunions de négociations pour se créer un moment de récréation », a confié Anselme Amoussou. A l’en croire, la tenue de cette deuxième édition est la preuve qu’il y a une bonne organisation autour de cette initiative. « Nous avons plus que jamais besoin de montrer que le syndicaliste n’est pas quelqu’un d’à part mais un citoyen comme tout le monde, (...) c’est un message d’encouragement pour leur dire bonne route », a ajouté le secrétaire général de la Csa-Bénin.

Le 1er vice-président de l’Apbef a aussi salué l’initiative de la Festrabank Bénin. « Le football est facteur de cohésion, c’est un sport d’équipe (...) ça va contribuer au brassage des employés de nos banques en termes de connaissance, de rapport entre eux. C’est une très belle initiative », a déclaré Sadio Cissé. Il a souhaité un bon match à toutes les équipes.

La première journée du tournoi a été marquée par deux rencontres. Le premier match a opposé CORIS BANK et UBA. Les joueurs de CORIS ont dominé leurs adversaires avec un score de 3-0.

L’équipe de la CCEI a aussi affronté celle de la CAA. La CCEI s’est imposée 1-0.

Au nom du bureau fédéral et du comité d’organisation, Eraste Agossou a exprimé toute la gratitude de la Festrabank Bénin, au partenaire officiel de la 2e édition du tournoi interbancaire de football, Moov Money. « Nous leur réitérons tous nos remerciements pour l’appui technique, financier et matériel », a-t-il affirmé.

Le Secrétaire général de la Festrabank Bénin a aussi remercié le comité d’organisation qui n’a ménagé aucun effort pour organiser le tournoi, les dirigeants de l’Apbef et ceux de la Confédération des syndicats autonomes. « Je voudrais exhorter tous les travailleurs de banques à nous rejoindre massivement pour que l’aventure soit plus belle. Ce sera une belle fête », a-t-il ajouté. Les douze banques en compétition sont : EBJ, CAA, CCEI, BGFI, NSIA, BSIC, BABN, OBB, BOA, BIIC, CORIS et UBA.

Akpédjé A. Ayosso

Quelques images de la première journée

