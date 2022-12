Moov Africa remet le Super lot du jeu Quiz Sms Coupe du monde 2022

Super gagnant, un ‘’voyage au Qatar tous frais compris’’ pour suivre la finale de la coupe du monde Qatar 2022, Denis Yaovi Amoussou a reçu son lot et des gadgets Moov Africa, jeudi 15 décembre 2022 à la Direction du réseau de communication Moov Africa Bénin. Le troisième gagnant mensuel est reparti également avec son chèque et des goodies Moov Africa.

Le jeu Quiz SMS Coupe du monde Qatar 2022 de Moov Africa a connu ses deux derniers gagnants (le 3è du mois et le gagnant du Voyage tout frais compris au Qatar). Tirés au sort mercredi 14 décembre dernier en présence d’un huissier assermenté de justice et un représentant de la Loterie Nationale du Bénin, le 3è gagnant du mois et le gagnant du Super lot ont reçu ce jeudi 15 décembre 2022 leurs lots et des gadgets Moov Africa.

Tout heureux, Denis Yaovi Amoussou, a fait savoir qu’il a simplement joué pour être aujourd’hui le gagnant du ‘’voyage au Qatar tous frais compris’’ du jeu Quiz Sms Coupe du monde 2022.

Pour le voyage au Qatar « les formalités sont déjà prêtes pour que le gagnant parte au plus vite pour le match de la finale », a fait savoir Claudine Azonsi Bessan, Chargée des Services à Valeur Ajoutée et du Segment Jeunes et Chef projet Quiz SMS Coupe du monde Qatar 2022 lors du tirage au sort effectué mercredi dernier.

Déroulé du 12 Septembre au 11 Décembre 2022, le jeu Quiz SMS Coupe du monde Qatar 2022 organisé par Moov Africa a fait gagner 450 férus du football chaque jour, une personne par mois et un ’voyage au Qatar tous frais compris’’ pour suivre la finale de la coupe du monde Qatar 2022.

Au total plus de 4 millions FCFA par jour ont été offerts aux participants du jeu Quiz SMS Coupe du monde Qatar 2022 organisé par Moov Africa.

« Quiz SMS Coupe du monde de Moov Africa, c’est un vrai jeu », a indiqué Denis Yaovi Amoussou tout en invitant les férus du football à suivre son exemple.

Marc MENSAH

16 décembre 2022 par ,