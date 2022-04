Moov-Africa pour l’épanouissement de la jeunesse

Lancée le samedi 19 Mars 2022 au Centre Communautaire Eya à Cotonou, la première Édition de ’Moov Africa Gaming League", a connu son épilogue le samedi 16 Avril dernier au Centre Canal Olympia de Cotonou. Initiative du réseau de téléphonie mobile Moov Africa, ’Moov Africa Gaming League" est une compétition E-Sport qui a réuni depuis le 19 Mars dernier dans les villes de Cotonou, d’Abomey-Calavi, de Porto-Novo et de Parakou, les passionnés des jeux vidéo FIFA 2022 et Tekken 7. Une première au Bénin qui traduit d’une part la volonté du Réseau Moov Africa, le réseau du peuple, à œuvrer pour l’épanouissement de la jeunesse béninoise et d’autre part, à dénicher des talents afin de positionner le pays au rang des grandes nations de jeux vidéo. Cette 1ère Édition de ’Moov Africa Gaming League" qui a rassemblé plus de 1000 compétiteurs et dont l’organisation a été confiée à la Centrale Company de Richard Flash qui a assuré de main de maître, a connu donc son apothéose au Centre Canal Olympia avec 32 finalistes qui se sont affrontés à l’occasion d’une finale épique. Une phase finale qui a connu des moments festifs avec des prestations de grands artistes à l’instar de Nikanor et de Togbè, de divers jeux et la distribution de nombreux lots au public qui a effectué massivement le déplacement. Au terme de la finale de cette 1ère Édition de "’Moov Africa Gaming League", il faut retenir que ce sont les gamers, Lord Virus et Agbettitse David qui ont été respectivement sacrés Champion et Vice-champion en FIFA 2022, tandis que Balogun Teddy et Gomez Ferry Steve ont été quant-à eux, sacrés respectivement Champion et Vice-champion en Tekken 7. Comme prix distribués aux gagnants, un montant total de 2.000.000 FCFA et des PS4 et PS5.

"C’est pour la jeunesse béninoise qui est friande de ce genre d’événement... C’est une première édition. Nous sommes les premiers à le faire. Nous allons continuer de le faire jusqu’à ce qu’on ait une niche de gamers qui peuvent compétire à l’international. Au niveau international, on ne voit pas trop de béninois. C’est l’occasion de faire découvrir désormais le Bénin en sortant des vrais gamers qu’on pourra accompagner pour aller défendre le Bénin", a souligné El Houti Mostafa, Directeur de Marketing et de Communication de Moov Africa.

La Centrale Company réussi le pari de l’organisation

L’organisation de cette 1ère Édition de "Moov Africa Gaming League" qui a connu une parfaite réussite, a été confiée à la "Centrale Company". De l’enregistrement des candidats à la tenue proprement dite de la compétition, les responsables du réseau Moov Africa ont fait appel au savoir-faire de cette grande boîte de communication et d’événementiel dont le PDG n’est rien d’autre que Richard Flash, un grand nom de la musique béninoise. Si dans les différentes villes qui ont accueilli la phase éliminatoire de cette 1ère Édition de "Moov Africa Gaming League", la Centrale Company a déjà rassuré les responsables du réseau Moov Africa à travers son professionnalisme, pour la finale qui a eu lieu au Centre Canal Olympia, l’agence a déployé de gros moyens. Il faut souligner que près de 1200 agents se sont relayés pour une organisation réussie de la finale. Le choix porté par les responsables de Moov Africa sur la Centrale Company pour organiser cette *1ère* Édition de "Moov Africa Gaming League" est bien mérité et ne surprend guère. En effet, l’agence créée il deux ans environ seulement et dirigée de main de maître par la star béninoise de la musique Zouk, a très vite gravi les échelons avec à la clé, la tenue de plusieurs événements culturels et commerciaux d’envergure internationale, pour s’imposer au Bénin et même au-delà des frontières nationales, comme un géant de l’événementiel et de la communication. L’affluence enregistrée lors de la phase d’inscription des candidats à cette 1ère Édition de "Moov Africa Gaming League" et surtout, le professionnalisme noté dans l’organisation de la compétition laissent conclure que le Pdg Richard Flash et toute son équipe ont été tout simplement à la hauteur de la mission qui lui a été confiée par les Responsables de Moov Africa.

