Moov Africa offre les matchs du mondial sur plusieurs Fans Zone

Le Mondial Qatar 2022, c’est à suivre en direct et en intégralité sur les Fans Zone de Moov Africa. Le réseau GSM a ouvert plusieurs Fans Zone à Abomey-Calavi et à Cotonou afin de permettre aux amoureux du cuir rond de suivre tous les matchs de la plus grande compétition de football.

A la recherche d’un point de regroupement où suivre les matchs du Mondial Qatar 2022, plus de soucis à se faire. Le réseau Moov Africa en donne la possibilité. Plusieurs Fans Zone sont ouverts à Abomey-Calavi et à Cotonou avec tous les équipements, et le confort nécessaires.

A Zogbadjè, non loin du campus universitaire, et au centre-ville d’Abomey-Calavi, Moov Africa a ouvert deux Fans Zone pour le plaisir des abonnés. Ils peuvent suivre tous les matchs jusqu’à la finale sur les écrans géants installés à cet effet.

A Cotonou dans la capitale économique du Bénin, les populations ont le choix entre les Fans Zone ouverts à la plage de Fidjrossè, Code Bar Plage, et Code Bar aéroport.

Un cachet spécial est fait pour les matchs des équipes africaines. Pour ces matchs, le réseau de téléphonie mobile convie les communautés de ces pays au Bénin sur ces Fans Zone. Une façon de les soutenir et de les pousser à la victoire.

L’animation sur les Fans Zone a démarré depuis le 20 novembre, et prendra fin le 18 décembre 2022, jour de la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022.

F. A. A.

3 décembre 2022 par