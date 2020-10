Mohammed VI dépêche Nasser Bourita à Bamako

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a effectué mardi 29 septembre 2020 une visite à Bamako sur très instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Au cours de sa visite, il a eu des échanges avec plusieurs personnalités.

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a été reçu en audience par le président de transition de la République du Mali, Son Excellence Monsieur Bah N’Daw. Il a également échangé avec le Vice-président de transition, le Colonel Assimi Goïta, ainsi qu’avec le Premier ministre de transition, M. Moctar Ouane.

M. Nasser Bourita a aussi eu des entretiens avec des dignitaires maliens, notamment M. Bouyé Haïdara et l’imam Mahmoud Dicko.

Pour le dignitaire malien l’Imam Mahmoud Dicko, « le soutien du Royaume du Maroc au Mali traduit une longue histoire qui unit les deux peuples ».

« Ce n’est pas une coopération qui date d’aujourd’hui, c’est depuis l’indépendance du Mali que le Royaume accorde le même soutien et le même accompagnement à l’endroit du peuple malien », a-t-il déclaré.

La visite du chef de la diplomatie marocaine « traduit en réalité toute la sympathie et l’amitié à l’endroit du peuple malien, et surtout ce que le Commandeur des croyants Sa Majesté le Roi Mohammed VI représente pour le Mali ».

« Nous devons réaffirmer et consolider encore davantage ces liens qui unissent nos deux peuples », a indiqué l’Imam Mahmoud Dicko.

A toutes les occasions où le Mali traverse des situations difficiles rappelle-t-il, le Maroc est le premier pays qui vient au secours du Mali.

L’ensemble des interlocuteurs maliens, « et à leur tête le président de transition de la République du Mali, Son Excellence Monsieur Bah N’daw, ont tenu à exprimer leurs sincères remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la sollicitude permanente dont il a toujours entouré la République du Mali et son peuple ».

A.A.A

30 septembre 2020 par