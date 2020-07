Mohammed VI annonce de bonnes perspectives pour le Maroc

Le Royaume du Maroc célèbre cette année le 21è anniversaire de l’intronisation du Souverain. Dans son traditionnel discours du 29 juillet à l’occasion de la Fête du Trône, le Roi Mohammed VI a annoncé de nouvelles mesures pour faire face à la pandémie du Covid-19 et relancer l’économie nationale afin d’atténuer les peines des couches vulnérables de la population.

"Cher peuple, cette année, la commémoration de la Fête du Trône coïncide avec l’Aïd Al-Adha, temps de sacrifice, de loyauté et d’attachement ferme au bon droit. Ce signe de bon augure porte à l’optimisme.

Ces deux glorieuses célébrations sont l’occasion pour Moi d’adresser Mes vœux à tous les Marocains et de leur témoigner une nouvelle fois combien Ma grande affection et Ma constante considération à leur égard se fortifient encore chaque jour (...)", a déclaré Sa Majesté mercredi dernier dans message à l’occasion de la Fête du Trône 2020.

"Ainsi, l’intérêt bienveillant que Je porte à la santé de chaque citoyen marocain et à la sécurité de sa famille est à l’aune de mes préoccupations à l’égard de mes propres enfants et de ma propre famille. Et cette sollicitude est particulièrement grande en ces temps difficiles de propagation de la pandémie du Covid-19 que traverse le Maroc, comme le reste du monde", a ajouté le Roi Mohammed VI.

Le Chef de l’État a saisi l’occasion pour exprimer ses remerciements et sa considération aux différents acteurs, qui se sont dûment acquittés de leur mission en veillant à enrayer la prolifération de la pandémie. Il a cité particulièrement le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité et l’ensemble des travailleurs impliqués dans la production et la distribution des denrées alimentaires, et toutes celles et tous ceux qui furent en première ligne dans la lutte contre la pandémie.

"Je salue aussi les citoyennes et les citoyens pour l’esprit solidaire et l’engagement responsable dont ils ont fait preuve pendant la période de confinement (...),

’’, a souligné Sa Majesté.

Appui social et relance économique

Le Roi du Maroc n’a pas occulté les effets néfastes de de la crise sanitaire sur les différents secteurs de production, les revenus des familles, et le budget de l’Etat.

"C’est pourquoi Nous avons créé un Fonds spécial pour faire face aux répercussions sanitaires, économiques et sociales de la pandémie’’, a rappelé Sa Majesté. Dans ce cadre, plus de 33 milliards de dirhams ont été mobilisés. Les dépenses engagées jusqu’à ce jour dépassent 24 milliards de dirhams. Ce qui a permis de financer des mesures d’appui social et l’achat du matériel médical nécessaire.

Dans le cadre de la relance économique, 5 milliards de dirhams vont être affectés à la Caisse Centrale de Garantie.

"En outre, Nous avons orienté le gouvernement pour qu’il appuie la résilience des secteurs touchés, qu’il préserve les emplois et soutienne le pouvoir d’achat des ménages restés sans moyens de subsistance’’, précise le Chef de l’État.

Malgré ces mesures pour atténuer l’acuité de cette crise sanitaire, les incidences seront rudes, reconnaît le Souverain.

120 milliards de dirhams seront injectés dans l’économie nationale, soit 11% du PIB

"(...) il importe d’initier un plan ambitieux de relance économique pour permettre aux secteurs de production de se remettre d’aplomb, d’accroître leur capacité à créer des emplois et à préserver les sources de revenu", souligne le Roi.

"Dans ce cadre, environ 120 milliards de dirhams seront injectés dans l’économie nationale, soit l’équivalent de 11% du PIB. Ce taux inscrit le Maroc parmi les pays les plus audacieux en matière de politique de relance économique post-crise’’, a annoncé Mohammed VI.

Un Fonds d’investissement stratégique sera créé pour remplir une mission d’appui aux activités de production, d’accompagnement et de financement des grands projets d’investissement public-privé, dans plusieurs domaines.

De même, une Agence Nationale sera créée pour assurer la gestion stratégique des participations de l’Etat et suivre la performance des établissements publics.

Il est prévu de lancer, au cours des cinq prochaines années, le processus de généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains.

Cette opération va démarrer à partir du mois de janvier 2021. Ce programme va d’abord porter sur la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et des allocations familiales. Il sera ensuite étendu aux autres couvertures sociales que sont la retraite et l’indemnité pour perte d’emploi.

Dans l’appel à son peuple, le Souverain exhorte les Marocains à mutualiser leurs efforts pour relever les défis à venir.

"A ce propos (....) Je les engage à adhérer vigoureusement aux efforts déployés à l’échelle nationale pour dépasser la conjoncture actuelle et faire face à ses répercussions économiques et sociales. J’en appelle à leur patriotisme, à leur sens des responsabilités individuelles et collectives’’, a martelé le Roi Mohammed VI.

Dans son discours de la Fête du Trône, le Souverain a rendu avec déférence un hommage particulier à toutes les grandes personnalités qui ont marqué l’histoire du Royaume. Il s’agit de feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et feu Sa Majesté le Roi Hassan Il et tous les valeureux martyrs de la Nation.

Ignace FANOU

30 juillet 2020 par