Mohamed Bazoum saisit la Cour de justice de la CEDEAO

L’ex président nigérien déchu, Mohamed Bazoum a saisi, lundi 18 septembre 2023, la Cour de Justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Détenu avec quelques membres de sa famille depuis le coup d’Etat du 26 juillet 2023 à Niamey, le président nigérien déchu a porté plainte contre l’Etat nigérien. C’est à travers la saisine, lundi 18 septembre 2023, de la Cour de Justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Mohamed Bazoum, par le biais de son avocat sénégalais, Maître Mohamed Seydou Diagne, demande à la juridiction, de constater la violation de sa liberté d’aller et de venir, son arrestation et sa détention arbitraire et la violation des principes de convergence constitutionnelle.

Le président nigérien déchu demande à la Cour de Justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) d’ordonner sa libération immédiate ainsi que celle de Hadiza Bazoum, sa femme et Salem Bazoum, son fils.

