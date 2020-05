Midas, le leader européen de l’entretien automobile toutes marques, ouvre ses portes à Cotonou, Bénin

Grande nouvelle pour les automobilistes à la recherche d’une réparation rapide et efficace de leur véhicule : Midas s’implante au Bénin et propose une large gamme de services SANS RENDEZ-VOUS !

Offrant déjà ses services en Côte d’Ivoire, Tunisie, Algérie, Maroc, Midas ouvre un centre d’entretien au carrefour Camp Guézo, l’un des axes les plus animés du centre-ville de Cotonou.

Midas Cotonou est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 18h00 sans interruption et peut servir 5 véhicules en même temps et dispose de 20 places de stationnement (parking réservé à la clientèle).

Il est également possible de prendre rendez-vous en appelant le 69 89 00 00 / 65 65 28 28

L’équipe du centre Midas Cotonou est composée d’une dizaine de personnes qualifiées, formées dans des écoles de mécanique et d’électromécanique. La satisfaction du client est leur préoccupation constante et majeure.

Le centre Midas Cotonou : accorde une grande importance à la qualité des services rendus offre à ses clients le meilleur rapport service/qualité/prix

propose une large de prestations et services variés pour l’entretien de leur véhicule : climatisation, freinage, amortisseurs, réparation de pneus, diagnostics électroniques et physiques, montage de pièces d’origine neuves, règle toutes les pannes de véhicule ne nécessitant pas la dépose du moteur, utilise les pièces des plus grands équipementiers internationaux , offre à ses clients la possibilité de commander des pièces de rechange pour toutes les marques de voitures particulières

En plus d’une équipe compétente et pour satisfaire les demandes de sa clientèle exigeante, le nouveau centre d’entretien s’est doté d’équipements très performants.

Toute l’équipe de Midas Cotonou sera ravie de vous accueillir pour vous présenter l’ensemble de ces services !

Midas Cotonou

Horaires et jours d’ouverture :

Lun - Sam : 08:30 - 18:00 sans interruption

Adresse :

Carrefour Camp Guezo

Avenue Caporal Anani

Gbegamey Lot 136 - COTONOU

Tel : 69 89 00 00 / 65 65 28 28

Email : cotonou-campguezo@midas.bj

Site web : www.midas.bj

A propos de ‘’Midas’’

M.I.D.A.S. (Muffler Installation Dealers Associated Service) a ouvert son premier garage en 1956, dans la ville de Macon en Géorgie aux Etats-Unis. Grâce à l’idée révolutionnaire de Nate Sherman, (fondateur du Groupe Midas) qui consiste à remplacer l’échappement en 30 minutes, Midas compte un an plus tard une centaine de "Midas-shops" sur l’ensemble du continent américain.

Avec le concept de "la réparation rapide sans rendez-vous" ayant franchi les frontières américaines, le réseau Midas s’étend au Mexique, au Canada et en Australie pendant les années 60. Dans les années 1970, Midas ouvre ses premiers garages en Europe : la Belgique en 1975, puis en France un an plus tard.

En septembre 2004, Midas rejoint le groupe Norauto l’un des leaders européens du marché des services qui devient Mobivia Groupe en 2010. Plus de 670 garages sont implantés sur l’ensemble du continent européen avec des branches en Amérique du Nord, en Amérique Latine-Afrique, en Océanie, en Asie et en Afrique.

Midas renforce « continuellement sa position dans le monde entier grâce à son "entretien garanti" : un compromis clair, un marketing poussé, une offre de services étendue et variée, des connaissances techniques irréprochables tant des voitures neuves que des voitures d’occasion et la volonté de satisfaire ses clients chaque jour ».

