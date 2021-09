Mettre fin à une nouvelle vague de répression contre les manifestations pacifiques

Les autorités sud-soudanaises ont arrêté des militants de la société civile et un homme politique et fermé une station de radio et un groupe de réflexion universitaire, signalant une nouvelle vague de répression en réponse aux appels à des manifestations pacifiques, a déclaré Amnesty International.

La hausse des arrestations arbitraires et d’autres mesures intervient après que la Coalition du peuple pour l’action civile (PCCA), un groupe de critiques du gouvernement récemment formé, a appelé à des manifestations pacifiques dans tout le pays le 30 août pour forcer le gouvernement à démissionner, citant « » direction défaillante ».

« Nous assistons à l’émergence d’une nouvelle vague de répression au Soudan du Sud visant les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique, a déclaré Deprose Muchena, directeur régional d’Amnesty International pour l’Afrique orientale et australe.

« Les manifestations pacifiques doivent être facilitées plutôt que réprimées ou empêchées par des arrestations, du harcèlement, un déploiement de sécurité intensif ou toute autre mesure punitive. »

S’adressant aux médias hier, le ministre de l’Information, des Technologies de la communication et des Services postaux a déclaré que le gouvernement « a empêché [la manifestation] … d’avoir un Soudan du Sud pacifique », arguant que toute manifestation appelant à un changement de direction n’est pas pacifique.

Arrestations

Dans la période précédant les manifestations prévues, le Service de sécurité nationale (NSS) du pays a arrêté Kuel Aguer Kuel, l’ancien gouverneur intérimaire de l’État du Bahr el-Ghazal du Nord et l’un des cofondateurs du PCCA dans la capitale, Juba, le 2 août. . Les autorités continuent de le détenir à la prison centrale de Juba avec un accès très limité à sa famille. Il a été inculpé de cinq infractions contre l’État, dont la subversion du gouvernement constitutionnel ; insurrection, banditisme, sabotage ou terrorisme ; provoquer la désaffection parmi les forces de police ou les forces de défense ; publier ou communiquer de fausses déclarations préjudiciables au Sud-Soudan ; et portant atteinte à l’autorité ou insultant le président. Deux autres cofondateurs, Ibrahim Awolich et Rajab Mohandis, se sont cachés par crainte d’être arrêtés. Les autorités ont également fermé le Sudd Institute, un groupe de réflexion pour lequel Awolich travaille.

Amnesty International a documenté une augmentation des arrestations arbitraires à travers le pays dans les jours qui ont précédé les manifestations prévues. Entre le 25 et le 28 août, quatre autres hommes ont été arrêtés dans la ville méridionale de Yei, dont un évêque, soupçonnés de soutenir le PCCA et de mobiliser des personnes pour participer aux manifestations prévues. Ils sont détenus dans un centre de détention du renseignement militaire et ont été inculpés de trahison, un crime passible de mort en vertu de la loi sud-soudanaise, et d’avoir participé à un rassemblement dans l’intention de promouvoir la violence publique, les atteintes à l’ordre public ou le sectarisme.

Le 27 août, le NSS a brièvement arrêté trois travailleurs des médias à Bor, une ville au nord de la capitale Juba. Ce même jour dans la matinée, à Wau, dans l’ouest du Soudan du Sud, le NSS a arrêté trois membres de la société civile qui distribuaient des T-shirts pour une marche pacifique de sensibilisation sur la violence sexiste avant de les relâcher plus tard dans la journée. Au moins deux autres hommes ont été arrêtés en relation avec la marche pacifique et le NSS a empêché la marche d’avoir lieu.

Arrêt d’Internet

À la veille des manifestations prévues, Amnesty International a commencé à recevoir des informations faisant état de perturbations d’Internet qui ont duré jusqu’en fin d’après-midi du lundi 30 août. Les graphiques publiés par des experts en mesure de réseau, ainsi que les rapports des médias, fournissent des preuves solides des perturbations du réseau. La coupure d’Internet, que le ministre de l’Information, des Technologies de la communication et des Services postaux a attribuée à des problèmes techniques, a pris fin par hasard dès qu’il est devenu évident que les manifestations prévues pour le 30 août n’avaient pas eu lieu. Amnesty International soupçonne que la fermeture d’Internet pourrait avoir été une tentative délibérée des autorités de faire dérailler les manifestations.

« Les coupures et les interruptions d’Internet affectent négativement la capacité des personnes à exercer leurs droits à la liberté d’information, d’expression, d’association et de réunion pacifique. Les autorités sud-soudanaises et les fournisseurs de services Internet doivent clarifier leur rôle dans la perturbation », a déclaré Deprose Muchena.

Les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits de l’homme partout où elles opèrent. Si la fermeture des services Internet a été formellement ou officieusement ordonnée par le Soudan du Sud, les fournisseurs d’accès Internet doivent s’opposer à ces mesures et exercer une diligence raisonnable en matière de droits humains afin d’identifier, de prévenir et d’atténuer les impacts négatifs sur les droits humains d’une telle fermeture ou ceux découlant de leur activité. des relations.

Au cours de la semaine qui a suivi les manifestations avortées, Amnesty International a reçu de nouvelles informations faisant état de harcèlement d’acteurs de la société civile à travers le pays, notamment à Juba, Yei, Bor et Wau, certains soupçonnant qu’ils étaient surveillés par les forces de sécurité. Le 1er septembre, un militant de premier plan de la société civile a signalé que deux de ses employés avaient été emmenés par des membres du Service de sécurité nationale après des jours de surveillance gouvernementale du bureau de l’organisation. Les deux hommes ont été libérés après des heures d’interrogatoire.

Fond

Le PCCA a été formé le 30 juillet par un groupe d’hommes politiques sud-soudanais,

de membres de la société civile et de dirigeants de groupes de réflexion. Dans sa déclaration, il condamne ce qu’il dit être des problèmes fondamentaux au Soudan du Sud, notamment le manque de services de base, la corruption, le chômage, le manque de responsabilité et de respect des droits humains. Citant un leadership défaillant comme cause de ces problèmes, il appelle les dirigeants actuels, y compris le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar, à se retirer.

Le 2 février 2021, Amnesty International a publié un rapport détaillé sur la surveillance illégale et incontrôlée des communications au Soudan du Sud et sur la manière dont elle est utilisée pour harceler et intimider les journalistes, les militants et les critiques, créant un climat de peur et d’autocensure.

Les autorités sud-soudanaises ont empêché les manifestations dans un passé récent. En juillet 2019, les arrestations, les menaces et le déploiement massif de l’armée ont fait dérailler les manifestations appelées par le Mouvement du carton rouge à Juba, dissuadant les manifestants de descendre dans les rues de la capitale.

4 septembre 2021 par ,