Message du président de la Commission des arbitres à ses pairs

Les arbitres béninois en activité ont annoncé un boycott total du Championnat national suite à des actes de violences. Françis Koto Gbian, président de la commission des arbitres, a réagi face à la décision des arbitres.

« J’ai suivi avec beaucoup de tristesse les malheureux incidents survenus le 25 décembre 2022 sur le stade de Bembereké. Je comprends votre état d’esprit, car les actes de violence perpétrés sur vos collègues arbitres sérieusement blessés peuvent arriver à chacun de vous. Je tiens à vous inviter tous au calme, d’autant que les diligences se font pour que les arbitres victimes de ces actes déposent dans les brefs délais les diverses pièces pour constituer le dossier à soumettre aux commissions compétentes pour des décisions appropriées. Je vous assure que le Président de la FBF le Président de la ligue et tous les membres du Comité Exécutif suivent de près cette situation dont ils attendent les suites.

Par ailleurs, les divers dossiers de paiement en instance sont déjà au niveau des institutions bancaires et la satisfaction de ce volet ne saurait tarder.

C’est pourquoi, je vous invite à plus de retenue pour permettre à chaque commission d’accomplir sereinement sa mission.

Merci pour votre compréhension.

Parakou le 26 décembre 2022

Francis Koto GBIAN

Président de la CA ».

27 décembre 2022 par ,