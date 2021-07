Message de condoléances du Candidat YED

Comme une arlésienne, la nouvelle telle une traînée de poudre s’était répandue ce dimanche 25 Juillet 2021. Le rappel de Madame Rosine VIEYRA-SOGLO à l’Eucharistie éternelle. La mort est la seule certitude de l’Homme. Mais l’icône qu’elle est devenue depuis de nombreuses années, pour sa lutte pour la promotion de la démocratie, le respect des droits humains et contre l’arbitraire, a forcé l’admiration de tout un chacun de nous, que nous l’aimions ou pas.

Elle était devenue la Maman nationale, distribuant les bons points et les mauvais, aux contrevenants de la démocratie dans notre microcosme et en Afrique.

Autant de qualités et de courage qui lui ont valu d’être en 2000, Lauréate du Grand Prix International "Trophée Cauri International" de l’Excellence, du Mérite et de l’Integration.

Chère Maman Rosine, ta voix nous manquera. Surtout en ces moments difficiles sur tous les plans, que traverse le Bénin, notre pays.

Mes sincères condoléances aux familles VIEYRA, SOGLO et alliées ; ainsi qu’à mes deux frères aînés : Lehady et Ganiou.

Surtout du courage et force au Président Nicéphore SOGLO pour la suite et que Dieu veille sur nous tous.

Merci maman pour tout ce que nous avons appris et reçu de toi pour continuer le combat pour la construction de notre pays.

Merci pour tout ce que tu as donné au Bénin.

Dors en paix Amazone de la démocratie et que la terre te soit légère.

Yannick Emmanuel DOSSOU

Pdt-Directeur Général de l’Institut Manus - Fran.C.E.

Ancien candidat à la présidentielle de 2021

26 juillet 2021 par