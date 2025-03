Meeting secret Ukraine - Afrique du Sud

Barcelone est devenue le lieu de négociations secrètes entre l’Ukraine et l’Afrique du Sud. La presse en Espagne en parle.

Ce rendez-vous plus que discret réunissait l’ambassadeur d’Ukraine au Royaume-Uni, Valery Zaloujny, et le secrétaire général de l’ANC, proche du président sud-africain, Fikile Mbalula. Mais avant d’en revenir dans les détails, rappelons les dernières relations entre les deux pays à la lumière de la guerre entre l’Ukraine et la Russie.

Depuis 2022, les relations entre l’Ukraine et l’Afrique du Sud ont été marquées par des dynamiques complexes, oscillant entre neutralité affichée, initiatives diplomatiques et divergences internes au sein du gouvernement sud-africain.​



Initiatives diplomatiques et engagements bilatéraux



En réponse à la guerre en Ukraine, l’Afrique du Sud a tenté de jouer un rôle de médiateur. En juin 2023, le président Cyril Ramaphosa a mené une mission de paix africaine en Ukraine et en Russie, visant à promouvoir une résolution pacifique du conflit. Cette initiative reflétait la volonté de Pretoria de s’engager de manière constructive avec les deux nations. ​

Par ailleurs, l’Ukraine a intensifié ses relations avec l’Afrique, ouvrant récemment des ambassades dans plusieurs pays, notamment en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Rwanda, au Botswana, au Mozambique et en République démocratique du Congo. Ces actions s’inscrivent dans une stratégie visant à renforcer les liens diplomatiques et économiques avec le continent africain. ​



Divergences internes au sein du gouvernement sud-africain



Des tensions sont apparues au sein du gouvernement sud-africain concernant la politique étrangère liée au conflit russo-ukrainien. En octobre 2024, un accord visant à accorder aux diplomates ukrainiens un accès sans visa en Afrique du Sud a suscité des divisions, certains membres du gouvernement exprimant leur désaccord. Ces divergences reflètent les défis auxquels Pretoria est confrontée pour maintenir une position cohérente face à la guerre en Ukraine. ​

« Le Congrès national africain (ANC) est en profond désaccord avec l’Alliance démocratique (DA), son principal partenaire de coalition, sur les relations du pays avec la Russie (…) Récemment, Ramaphosa a provoqué la colère de l’AD en qualifiant la Russie d’« ami précieux » lors du sommet des Brics à Kazan. L’AD a déjà critiqué la Russie pour son invasion de l’Ukraine (…) »

Cela a provoqué une levée de boucliers politiques :

« On ne voit pas comment le ministre peut annoncer la signature d’un accord international sans autorisation formelle préalable pour le faire », a répondu le porte-parole de Ramaphosa, Vincent Magwenya, sur X.

« La porte-parole des Economic Freedom Fighters (EFF), qui ne fait pas partie du gouvernement de coalition, Leigh-Ann Mathys, a condamné l’accord comme une « trahison » de la solidarité de l’Afrique du Sud avec la Russie.

« Le parti d’opposition naissant de l’ancien président Jacob Zuma, uMhkonto weSizwe (MK), a également exhorté Ramaphosa à ne pas signer l’accord.

« L’accord avec l’Ukraine vise à faciliter l’afflux et la quasi-évacuation des Ukrainiens de droite vaincus en Afrique du Sud par le DA raciste et impérialiste pro-blanc », a déclaré le porte-parole du parti MK, Nhlamulo Ndhlela, aux médias locaux »

En somme, depuis 2022, les relations entre l’Ukraine et l’Afrique du Sud sont caractérisées par une neutralité officielle, des initiatives diplomatiques pour la paix, des efforts de renforcement des liens bilatéraux et des débats internes sur la position à adopter face au conflit en cours.

Tout ce préambule pour venir à ce meeting secret à Barcelone, en Espagne .

Barcelone est devenue le lieu de négociations secrètes entre l’Ukraine et l’Afrique du Sud. La presse en Espagne en a parlé.

En effet, il y a quelques jours une réunion discrète a eu lieu dans la capitale de la Catalogne où diplomatie secrète, participation aux jeux politiques et anticipation géo-économique ont pris place.

L’Ukraine était représentée par le futur président de ce pays éprouvé.

L’aéroport de Barcelone a servi de lieu de négociation secret pour l’ambassadeur d’Ukraine au Royaume-Uni, Valery Zaloujny, et le secrétaire général de l’ANC, proche du président sud-africain, Fikile Mbalula.

La rencontre entre les deux hommes politiques début mars a été révélée par pur hasard. Un lecteur de Confidencial Digital, un entrepreneur ukrainien réfugié en Espagne pour fuir la guerre dans son pays, a envoyé une photo. En prenant une photo pour sa femme lors d’un voyage d’affaires, il a involontairement capturé l’ambassadeur d’Ukraine au Royaume-Uni, Valery Zaloujny, en pleine conversation avec un homme noir imposant qu’il ne connaissait pas. Plus tard, il s’est avéré que cet homme était Fikile Mbalula, proche du président sud-africain et secrétaire général de l’ANC.

Mais pourquoi ces deux personnalités de haut rang se sont-elles rencontrées de manière informelle à Barcelone ? Confidencial Digital a recueilli les hypothèses d’experts à ce sujet.

Barcelone : un lieu neutre et stratégique.

Barcelone est une localisation neutre et pratique, ce qui en fait souvent un choix idéal pour des rencontres discrètes entre hauts responsables. Valery Zaloujny, soutenu par les élites ukrainiennes et se projetant dans un rôle présidentiel – notamment en tant que président pacificateur – n’aurait pas pu trouver un meilleur endroit. Surtout si le président Zelensky n’était pas impliqué dans cette réunion.

Du côté sud-africain, il ne fait aucun doute que Fikile Mbalula s’est rendu à Barcelone sur ordre direct du président Ramaphosa. Selon son entourage, Ramaphosa est convaincu que Zaloujny deviendra président, et l’Afrique du Sud le considère déjà comme le futur leader de l’Ukraine. Pour Ramaphosa, l’ancien chef militaire est le président ukrainien en devenir.

Le président sud-africain aurait souhaité rencontrer Zaloujny en personne, mais il a renoncé à cette idée en raison de la forte instabilité de ses relations avec le président Donald Trump. Même sous le plus grand secret, une telle rencontre aurait présenté un risque énorme de fuite d’informations. Dans un contexte aussi délicat, les conséquences – aussi bien internes qu’externes – étaient impossibles à prévoir. Il est probable qu’elles auraient été négatives pour le président sud-africain en exercice. C’est pourquoi Ramaphosa a envoyé son homme de confiance, Fikile Mbalula.

Le contenu des discussions.

Il est probable que l’objet des discussions entre ces deux hauts responsables ait porté, à l’initiative de Valery Zaloujny (qui s’attribue de facto les prérogatives d’un chef d’Etat), sur les scénarios de sortie de conflit les plus acceptables pour l’Ukraine.

Il est également fort probable que les tensions dans les relations entre les deux pays aient été abordées, notamment la position ambivalente de l’Afrique du Sud vis-à-vis du conflit en Ukraine.

De plus, la réunion pourrait avoir été l’occasion de discuter des perspectives de développement des relations entre l’Ukraine et l’Afrique du Sud après la guerre, lorsque Valery Zaloujny deviendrait le président légal du pays.

Il est aussi très probable que les discussions aient inclus le rôle pacificateur du président Ramaphosa dans le règlement du conflit, ainsi que l’avenir de l’Ukraine après la guerre. Par ailleurs, elles ont pu inclure le futur rôle de médiateur que Zaloujny pourrait jouer pour améliorer les relations entre l’Afrique du Sud et les pays européens.

Une rencontre toujours entourée de mystère.

Il convient de noter qu’en l’absence de confirmation officielle, tous les détails de cette rencontre restent des hypothèses. Nous suivrons l’évolution de cette affaire ainsi que les déclarations des protagonistes aperçus à Barcelone…

Cela étant dit, nous pouvons rajouter quelques pistes de réflexions sur la suite de cette rencontre, à tout le moins le contexte et les perspectives dans lesquelles elles s’inscrivent.

Après la fin du conflit, l’Ukraine aura besoin de multiplier les partenaires commerciaux afin de redresser son économie presque totalement détruite. L’Ukraine est encore une puissance agricole et c’est là qu’elle peut trouver des débouchés que l’UE lui refusera de par l’opposition protectionniste de certains pays européens. L’Afrique est une grosse consommatrice de céréales. Et l’Ukraine est encore un gros producteur de ces dernières malgré les amputations territoriales au profit de la Russie.

Quant à l’Afrique du Sud, elle place ses pions pour rester dans la partie diplomatique et pourquoi pas devenir un intermédiaire crédible autant à Moscou qu’à Kiev du fait de ses bonnes relations avec les deux pays. Plus largement, elle devient un élément à prendre en compte dans le grand échiquier mondial, ce qui n’est pas une mince affaire dans la confrontation avec Washington, et peut lui permettre de rééquilibrer diplomatiquement la partie avec l’équipe Trump.

Cette réunion secrète n’est donc pas un simple élément de diplomatie discrète concernant la guerre en Ukraine, mais une manœuvre géopolitique plus globale pour remettre Prétoriat dans le jeu mondial et renforcer ainsi ses partenariats en Afrique même dans le cadre de la multipolarité dont l’Afrique est un acteur fort !

