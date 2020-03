Me Rufino vide les FCBE de ses éléments essentiels

Me Rufino d’Almeida, candidats aux élections communales et municipales du 17 mai prochain et tête de liste à Bohicon rallie la coordination des amis de Komi Koutché au parti Bloc Républicain (BR). Sous son leadership, les jeunes, femmes venus de tous les arrondissements de Bohicon ont adhéré officiellement au parti Bloc Républicain.

La famille politique du Bloc Républicain s’agrandit dans la commune de Bohicon et dans le Zou.

Plus de 200 membres de la coordination des amis de Komi Koutché ont opté pour le parti du cheval blanc cabré. Et ce, grâce au leadership du Directeur de cabinet du ministre d’État chargé du plan et du développement, qui obtient des ralliements pour la victoire du Bloc Républicain.

Au cours de la rencontre qui a réuni aussi des potentiels candidats dudit parti entre autres Bertin Agbo, Emmanuel Sèhounon, Irène Kinsihoun, Marcellin Zohoun, Paul Adanou , le chef de file de la délégation, Me Rufino d’Almeida a exposé les grands axes de la vision que le parti a pour la commune Bohicon.

La rencontre a également permis de répondre aux nombreuses préoccupations des jeunes, hommes et femmes devenus militants du parti BR.

Le coordonnateur communal de l’ex coordination des amis de Komi Koutché a lu la déclaration d’adhésion officielle au Bloc Républicain.

Les militants et sympathisants du cheval blanc cabré ont été aussi sensibilisés sur la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement dans le monde et dont quelques cas ont été enregistrés au Bénin.

Les mesures d’hygiènes ont été rigoureusement respectées lors de cette rencontre.

Akpédjé AYOSSO

31 mars 2020 par