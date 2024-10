Me Gustave CASSA inhumé le 26 octobre prochain

L’ancien garde des sceaux, ministre de la justice et de la législation, Gustave Anani CASSA sera conduit à sa dernière demeure samedi 26 octobre 2024. Les obsèques démarrent jeudi 24 octobre par une veillée de prières à l’église St François d’Assise de Fidjrossè à Cotonou.

Décédé le 05 octobre 2024, Me Gustave Anani CASSA, ex ministre de la justice sera inhumé samedi 26 octobre à Grand-Popo. L’inhumation selon le programme des obsèques aura lieu dans « la stricte intimité familiale ». Des hommages lui seront rendus à la place Nonvitcha, avant la messe corps présent, qui sera dite en l’église St Joseph de Grand-Popo à 10h.

Me Gustave Anani CASSA, Avocat au Barreau de Cotonou, et Membre du Conseil fédéral de l’Associaion Nonvitcha, est décédé des suites d’une maladie dans sa 62e année.

