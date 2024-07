Mathias DEGUENON nommé nouvel entraîneur de Sobemap FC

Gros changement sur le banc de Sobemap FC ce mardi 30 juillet 2024. Le technicien béninois Mathias DEGUENON est désormais le nouveau coach du club.

Sur sa page Facebook, Sobemap FC a officialisé Mathias DEGUENON comme nouvel entraîneur.

"Le club de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (Sobemap FC) a le plaisir d’annoncer la nomination de Mathias DEGUENON en tant que nouvel entraîneur. L’ancien manager de Loto Popo FC, reconnu pour son expertise et son expérience dans le football béninois, a paraphé un contrat de trois ans (3 ans) avec le club des Manutentionnaires. Chargé de poursuivre et d’amplifier la dynamique positive instaurée depuis la saison dernière, Mathias DEGUENON a exprimé son enthousiasme pour ce nouveau défi. Actuel sélectionneur des U20 du Bénin, il est impatient de débuter cette nouvelle aventure avec Sobemap FC. Le club lui souhaite plein succès dans cette mission et se réjouit de l’apport de son nouveau coach pour les saisons à venir.", lit-on.

J.S

30 juillet 2024 par ,