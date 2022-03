Maroc-Espagne, un exemple de réussite en collaboration antiterroriste

En dépit de la méfiance encore latente, le Maroc et l’Espagne mènent de grands efforts pour maintenir la collaboration sur les questions antidjihadistes . Cette coopération antiterroriste bilatérale entre les deux pays est appréciée par l’Observatoire international d’études sur le terrorisme (OIET) dans le rapport de l’’Annuaire du terrorisme djihadiste 2021.

Selon le rapport de l’OIET rapporté par "elconfidencialdigital", le Maroc et l’Espagne ont tous deux intérêt à maintenir des liens pour faire face à la menace du djihadisme. L’OIET a apprécié les "grands efforts" des deux pays surtout après la crise migratoire à Ceuta en mai 2021.

L’Annuaire du terrorisme djihadiste 2021 informe aussi que "malgré ce qui a été souligné au début, cela n’a pas abouti à la cessation de la collaboration des deux pays contre le terrorisme".

"La coopération antiterroriste bilatérale entre l’Espagne et le Maroc est une réussite en soi pour le dépassement des difficultés antérieures et la large mise en œuvre de mesures et d’accords à cet égard », relève le rapport. Le document indique aussi que "l’action commune dans la lutte contre la radicalisation n’est pas aussi bien définie ni développée que sur les fronts judiciaire, policier et du renseignement".

Selon les chercheurs de l’OIET, "la méfiance des deux pays est encore latente, ce qui empêche le plein développement de nombre des actions nécessaires de cette coopération bilatérale". Le rapport fait part également de la nécessité d’impliquer la société civile dans la lutte contre le terrorisme djihadiste et la radicalisation violente.

6 mars 2022