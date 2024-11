Marie-Cécile ZINSOU reconduite à la tête du Conseil d’administration

La présidente de la Fondation Zinsou, Marie-Cécile Zinsou va diriger encore pendant les trois prochaines années, le Conseil d’administration de l’Académie de France à Rome. Elle a été reconduite à ce poste par décret en date du 31 octobre 2024, signé du président de la République française.

Marie-Cécile Zinsou est une Franco béninoise très engagée pour la promotion de l’art africain, notamment à travers la Fondation Zinsou, qu’elle a créée en 2005, et dont la mission première consiste à « aller vers le plus large public pour faire découvrir la création artistique du continent ».

L’Académie de France à Rome, encore appelée Villa de Médicis est fondée en 1666, sous le règne de Louis XIV. C’est un lieu de création artistique qui accueille chaque année, des artistes pour des résidences. Ceux-ci sont sélectionnés selon leurs talents et leurs projets novateurs.

