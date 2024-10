Marcy’s Fashion Night séduit le public à travers la mode

‘’Fashion film’’, l’innovation du défilé de mode dénommé Marcy’s Fashion Night n’a pas laissé indifférent le public venu au Palais des congrès de Cotonou le samedi 26 octobre 2024.

Marcy’s Fashion Night, 3è édition, soutenue par le Ministère du tourisme, de la culture et des arts à travers l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC), s’est ouverte, samedi 26 octobre dernier par un tableau qui a révélé les différents corps de métier. Il s’en est suivi trois autres tableaux présentant différentes collections à travers une histoire d’amour. Les trois tableaux sont synchronisés pour « montrer qu’à travers la mode, on peut définir sa personnalité », a expliqué Marcilia GOUDJO, la promotrice de Marcy’s Fashion Night et de la maison de mode Marcy’s Bénin.

La troisième édition déroulée sous le thème « La mode : Révélateur de personnalité », n’a pas laissé le public indifférent. Séduit par le tableau numéro 2 où le coordonnier a réussi séduire la femme au bar, Déo-Gratias AHINANDJE, un entrepreneur, parle d’une révélation qui peut s’exporter au-delà des frontières béninoises.

« Aujourd’hui, Marcy’s nous a montré qu’on peut faire de la mode une occasion de théâtre, de scène et de film. (…) Cette manière de faire de la création dans la création est du ressort des génies », a commenté Théophile AGBOFOUN, parrain de l’événement.

« J’ai vu un défilé (…) spécial, créatif, innovant, qui sort complètement des codes habituels que nous connaissons. Un défilé qui raconte une histoire (…) intéressante », a confié Kismath Lahi AGBETI, juriste et marraine de la 3è édition. Selon les mots de la marraine, il y a de quoi être fier de la culture du Bénin.

Le défilé de mode a été l’occasion pour la maison Marcy’s Bénin de distinguer ses meilleurs clients par des trophées de reconnaissance. Une vente à l’américaine a mis un terme à la troisième édition

M. M.

