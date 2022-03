Malick Gomina dément un supposé détournement de projet de barrages

À avers un communiqué, en date du mercredi 23 mars 2022, le maire de Djougou Malick Gomina a apporté un démenti suite aux publications faisant état de détournement de projet de barrages par le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané.

Le projet de barrages à Djougou suit son cours normal dans les règles strictes de gestion des finances publiques. C’est l’assurance donnée par le maire Malick Gomina après « des publications de journaux au sujet de prétendus barrages dans la commune de Djougou qui auraient été détournés de leurs objectifs ».

Djougou bénéficie d’un projet d’implantation de deux retenues d’eau afin de servir non seulement d’abreuvoir pour le cheptel des éleveurs de la commune mais aussi et surtout pour limiter les conflits entre éleveurs et producteurs. Selon les journaux, le ministre d’Etat chargé du développement aurait détourné le projet de barrages au profit de ses fermes. A en croire le maire de Djougou, « à ce jour, les études techniques sont en cours pour déterminer les lieux d’implantation de ces retenues d’eaux ».

A.Ayosso

