Madagascar remporte la petite finale

Auteurs d’un parcours historique au CHAN 2023 en Algérie, Madagascar et le Niger s’affrontaient ce vendredi 03 février à Oran à l’occasion du match pour la 3e place. Une rencontre qui a tourné à l’avantage des Barea, vainqueurs sur le Niger 1-0.

Supérieurs techniquement, les nigériens ont obligé les malgaches à multiplier les fautes. Pourtant, hormis un tacle en catastrophe de Nantenaina Randriamanampisoa sur Moussa Bilyamine en pleine surface, difficile d’estimer que les poulains d’Harouna Doula parvenaient à se procurer de véritables situations.

Le Niger tentait de se réveiller mais beaucoup trop tard et Razakanirina Rakotohasimbola parvenait à détourner le coup-franc d’Adamou Djibo. Pour sa première participation au CHAN, Madagascar finit 3e et remporte la médaille en bronze.

Bravo !

Josué SOSSOU

4 février 2023 par , ,