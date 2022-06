MTN relance ’’21 Days of Y’ello Care’’

Le Groupe MTN annonce la reprise de son programme de volontariat ’’21 Days of Y’ello Care’’

Reprise de son programme de volontariat 21 Days of Y’ello Care : "Donner aux communautés les moyens de stimuler la reprise économique"

Le Groupe MTN a le plaisir d’annoncer la reprise de son programme de volontariat des employés dénommé « 21 Days of Y’ello Care » après deux ans de Covid-19. L’événement annuel a pour but d’assurer un niveau élevé de participation du personnel de MTN dans des projets sociaux à fort impact afin, dans une certaine mesure, d’outiller et de renforcer les communautés locales dans lesquelles la société opère.

Le programme, qui a démarré le 1er juin, prendra fin le 21 juin. Il a pour thème "Donner aux communautés les moyens de relancer l’économie". L’objectif est d’inciter les employés de MTN à répondre à l’appel de la formation des communautés locales afin de stimuler l’activité économique et la participation en mettant l’accent sur la formation aux compétences numériques et la création d’emplois numériques. Cette initiative est liée à la priorité stratégique de MTN consistant à développer des compétences numériques pour des emplois numériques, conformément à la stratégie Ambition 2025 de l’entreprise.

"En tant que MTNers, il est impératif que nous continuions à contribuer à nos sociétés et que nous veillions à ce que les communautés dans lesquelles nous opérons perçoivent la valeur apportée par l’entreprise dans leur vie", a déclaré Nompilo Morafo, Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer du Groupe MTN.

MTN s’engage à ajouter de la valeur économique en contribuant à la société grâce à ses programmes axés sur l’éducation numérique, les compétences numériques et la formation aux compétences numériques. L’entreprise estime que la réduction du déficit de compétences numériques contribuera à résoudre les problèmes d’inégalités numériques et sociales tout en assurant la durabilité de l’entreprise.

"Avec une nouvelle orientation stratégique sur les compétences numériques pour les emplois numériques, donner le coup d’envoi de nos initiatives Y’ello Care en se concentrant sur l’autonomisation des communautés pour stimuler la reprise économique post Covid-19 par le biais de la formation, de la montée en compétence et du partage des connaissances créera un changement durable et viable. Travailler avec les femmes, les jeunes, les populations défavorisées et les personnes à risque contribuera à élever nos communautés et ajoutera de la valeur au travail effectué en 2019, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités dans le cadre de cette nouvelle orientation stratégique", a ajouté M. Morafo.

Chez MTN, nous pensons que chacun mérite les avantages d’une vie connectée moderne et en reprenant notre campagne Y’ello Care, nous nous efforçons de garantir que nous continuons à renforcer et à élever tous les membres de nos communautés dans leur quête de développement économique au sein de chaque communauté.

