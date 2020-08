MTN Mobile Money a mis fin depuis le 07 août 2020, au prélèvement des fonds indûment perçus par certains abonnés. L’information a été rendue publique ce mardi 11 août 2020 à travers un communiqué de MTN Mobile Money.

Suite aux plaintes des abonnés, MTN Mobile Money a suspendu le prélèvement automatique des fonds perçus par erreur au niveau de 607 330 abonnés. « Nous avons reçu et écouté vos plaintes via nos différents canaux de support client. Afin de mieux répondre à vos attentes et de continuer dans la paix et la confiance mutuelle notre partenariat entamé depuis 10 ans, nous avons pris le temps de réexaminer la situation avec les parties prenantes », précise le communiqué de MTN MoMo.

MTN Mobile Money a entamé le recouvrement de fonds perçus par erreur sur les comptes de ses abonnés le 05 août 2020. « La suspension de ce recouvrement occasionne une perte difficile de 396 167 500 FCFA à notre entreprise déjà impactée par la crise actuelle avec la Covid-19, mais parce que la satisfaction de nos abonnés est pour nous une priorité, nous avons décidé de suspendre définitivement le recouvrement des montants perçus par erreur ».

MTN Mobile Money assume cette perte liée à une erreur effectuée lors de l’implémentation d’une offre initialement destinée à 1000 abonnés.

Les abonnés qui estimeraient avoir été prélevés indûment sont invités à contacter le service client. MTN Mobile Money présente ses sincères excuses aux abonnés concernés. « (...) nous prenons toutes les mesures nécessaires afin d’empêcher que ce type d’incident ne se reproduise », rassure MTN Mobile Money.

11 août 2020 par