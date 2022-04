MTN Bénin offre des achats gratuits à des heureux gagnants

Le réseau de télécommunications MTN Bénin offre des achats gratuits dans un supermarché aux heureux gagnants de la deuxième édition du jeu ‘’Minute Shopping Spécial Pâques’’. La première minute shopping a eu lieu, ce vendredi 15 avril 2022, au supermarché Franc Prix sis à Vodjè, Cotonou.

MTN Bénin met la joie dans le cœur de ses abonnés en cette période de fête de Pâques 2022. Le réseau a fait des heureux gagnants à travers le jeu ‘’Minute Shopping Spécial Pâques’’ qui a eu lieu sur sa page Facebook. Il consiste à aimer la page Facebook de MTN Bénin, trouver et poster la bonne réponse à une charade puis partager la publication. La première personne et la dernière avec la bonne réponse sont les gagnants du jeu. « C’est la période de Pâques, il faut célébrer la Pâques avec les abonnés de MTN. Nous aimons tous ceux qui sont dans notre communauté et aussi ceux qui sont avec nous sur le digital », a déclaré Elisée Sossoukpè, Spécial event & sponsoring MTN Bénin.

L’heureux gagnant Henri Allowakinnou a eu comme récompense un shopping gratuit au supermarché Franc Prix. Selon les règles, le gagnant a 60 secondes pour faire des emplettes (250.000 FCFA au plus) dans le rayon des produits alimentaires. « Vous faites le tour, vous choisissiez ce que vous voulez mais vous ne prenez pas plus de deux articles d’une même marque. Tout produit endommagé est déduit de votre achat », a expliqué Elisée Sossoukpè.

Au terme des 60 secondes, Henri Allowakinnou a pu faire des emplettes d’une valeur de 232.800 FCFA. Il a mis la main sur des sacs de riz et des bidons d’huile. « Quand j’ai vu mon nom parmi les gagnants, j’étais vraiment content. Hier, le numéro 97 97 00 01 de MTN Bénin m’a appelé pour m’informer que le shopping minute aura lieu ce jour. A 7 heures, j’étais déjà à Cotonou », a confié l’étudiant qui a fait le déplacement d’Avrankou. Il a invité tous les clients à s’abonner à la page Facebook de MTN Bénin pour ne rien rater. « Je suis abonné à la page et dès qu’il y a un jeu je participe », a ajouté Henri Allowakinnou.

Paiement par Mobile Money

« La Pâques, c’est la fête en famille. C’est pour ça on a choisi le rayon alimentaire (…) on veut en faire profiter aux autres membres de la famille », a ajouté le Spécial event & sponsoring MTN Bénin. Les achats effectués par le gagnant ont été payés par Mobile Money (MoMoPay). MoMoPay permet aux clients de Mobile Money de payer des biens et des services instantanément et en toute sécurité avec les appareils mobiles. « Au niveau du supermarché Franc Prix, vous pouvez acheter et payer par mobile money. Ça ne vous coûte rien. Vous pouvez venir en toute sécurité dans votre supermarché faire le paiement électronique. Les transactions MTN MoMo c’est chap chap ! », a affirmé Elisée Sossoukpè. La prochaine « Minute Shopping Spécial Pâques » est prévue pour ce samedi 16 avril 2022 dans un autre supermarché de Cotonou.

A.Ayosso

