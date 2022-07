MFS Africa nomme Christian Bwakira dg de Global Technology Partners

MFS Africa, la plus grande plateforme panafricaine de paiements numériques, a nommé Christian Bwakira au poste de directeur général de sa filiale Global Technology Partners (GTP), récemment acquise. GTP est le leader des cartes prépayées en Afrique. Sa plateforme est utilisée par plus de 80 banques – notamment UBA, Ecobank, BIA, Stanbic, Coris, NSIA et Zenith Bank.

M. Bwakira travaillait chez Ingenico avant de rejoindre GTP. En tant que directeur général du Moyen-Orient et de l’Afrique, il a supervisé le développement stratégique et la croissance rapide de l’activité régionale de la société, avec la responsabilité du compte de résultat pour le pôle Moyen-Orient et Afrique, qui comprend plus de 70 pays. Auparavant, il était vice-président et directeur commercial régional pour l’Afrique de l’Est chez Mastercard Inc., chargé de diriger toutes les activités commerciales régionales dans la région. Christian Bwakira a également été directeur de Visa Inc. en Afrique subsaharienne, couvrant plusieurs marchés dont les îles de l’océan Indien, les pays lusophones, le Rwanda, l’Éthiopie et la Namibie, entre autres.

« Je suis ravi d’accueillir Christian Bwakira en tant que directeur général de notre filiale Global Technology Partners. Il apporte une grande expertise dans de nombreux domaines du secteur des paiements et jouera un rôle déterminant dans la mise en œuvre de notre ambitieuse stratégie de croissance pour GTP. Sous sa direction, nous souhaitons renforcer la position dominante de GTP sur le marché des cartes prépayées en Afrique », a déclaré Dare Okoudjou, fondateur et directeur général de MFS Africa.

Commentant sa nomination, a souligné : « Lorsque Dare Okoudjou m’a exposé la vision et les projets de croissance impressionnants de GTP, je n’ai eu aucune hésitation à prendre la décision de m’engager. Grâce à l’extension de son réseau géographique à travers l’Afrique, à l’élargissement de sa clientèle et à l’ajout de nouvelles fonctions et fonctionnalités à notre plateforme, nous sommes prêts à étendre nos propositions de valeur en matière de connectivité du dernier kilomètre et d’acceptation des cartes à travers l’Afrique ».

Trois autres directeurs nommés

Julian Adkins a été nommé directeur financier du groupe. Il vient de Millicom (Tigo), où il était directeur financier de la région Afrique, chargé de conduire une croissance durable de l’entreprise dans la région. Auparavant, il a occupé divers postes financiers internationaux dans différents secteurs.

Fade Ayorinde a été nommée directrice financière de Baxi, la filiale du réseau de super-agents nigérian de MFS Africa. Elle travaillait auparant pour la société de paiement mobile Paga, où elle a occupé plusieurs postes, dont celui de directrice financière de Paga Nigeria. Elle possède 20 ans d’expérience dans divers postes de direction financière au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Nigeria, dans différents secteurs d’activité.

Lauren McDougall, expert-comptable diplômée, a rejoint MFS Africa en tant que directrice de l’audit interne. Elle a plus de 17 ans d’expérience en audit dans le secteur des services financiers pour des banques, des sociétés de capital-investissement et des fintechs.

