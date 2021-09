M. Tony Elumelu reçu par Patrice Talon

Le Président du Groupe UBA, M. Tony Elumelu accompagné du Directeur général de UBA BENIN, M. Gbenga Makinde Directeur UBA Benin a été reçu ce Vendredi 03 Septembre 2021 au Palais de la Marina par son excellence le Président Patrice Talon. Au détour des échanges, la volonté du Groupe bancaire d’accompagner les projets de développement du Bénin des projets contenus dans le PAG 2 par le Groupe UBA …



C’est une entrevue empreinte de convivialité qu’ont eu les deux hommes au palais de la Marina ce Vendredi. Les bonnes relations qu’entretiennent les deux hommes ont facilité cette audience aux allures de visite de courtoisie.

M. Tony Elumelu, Président du Groupe UBA s’est dit heureux d’être reçu une fois encore par le Président de la république du Bénin, M. Patrice Talon qu’il considère comme un frère et un ami. « Nous envisageons d’étendre nos limites et explorer de nouveaux horizons dans le commerce et les affaires » a indiqué M. Elumelu Expliquant l’intérêt de sa visite au président béninois, l’hôte de Patrice Talon n’a pas caché la ferme volonté du Groupe bancaire qu’il préside à « accompagner l’Etat béninois dans la réalisation des projets de développement chers au Président Patrice Talon ».

Les projets structurants et autres chantiers de développement entamés par le gouvernement béninois ont reçu un écho favorable du Groupe UBA, l’une des institutions financières leader en Afrique, et présente au Bénin depuis une dizaine d’années.

Le Président Patrice Talon n’a pas caché sa satisfaction cette volonté affirmée de M. Elumelu d’accompagner les projets du PAG2.

Profitant de sa visite au Bénin, M. Elumelu, fondateur de la Tony Elumelu Foundation, engagée dans la promotion de l’entreprenariat des jeunes en Afrique, s’est rendu dans les locaux de la fondation Claudine Talon. Là, il a eu également une séance de travail avec la première dame du Bénin et son équipe à qui il a décerné un satisfecit pour les œuvres sociales dans laquelle s’engage la Fondation Claudine Talon aux côtés des communautés vulnérables.

A propos du Groupe UBA

United Bank for Africa Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, qui offre des services bancaires à plus de vingt millions de clients, à travers 1000 agences et points de contact, dans 20 pays d’Afrique. Implantée à New York, Londres et Paris, UBA connecte les populations et les entreprises à travers l’Afrique grâce à des services bancaires aux particuliers, aux commerces et aux entreprises, ainsi que grâce aux paiements, aux transferts d’argent transfrontaliers innovants, au financement du commerce et aux services bancaires connexes.

6 septembre 2021 par