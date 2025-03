M. Serge AKAKPO DJIHOUNTRY E. K. s’en est allé

À travers un communiqué officiel sur sa page Facebook, la Fédération Béninoise de Handball annonce ce mercredi 12 Mars 2025, le décès de M. Serge AKAKPO DJIHOUNTRY. Il était le premier vice-président de l’instance.

"C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès ce mercredi 12 mars 2025, de M. Serge AKAKPO DJIHOUNTRY E. K., Premier vice-Président de la Fédération Béninoise de Handball. Il était un pilier de notre fédération, un homme passionné et dévoué qui a consacré sa vie au développement du handball béninois. Son engagement, sa vision et sa gentillesse resteront à jamais gravés dans nos cœurs. En cette période de deuil, nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Que son âme repose en paix.", lit-on dans le communiqué de la fédération.

J.S

12 mars 2025 par ,