Lundi 06 juin déclaré chômé

La journée du lundi 06 juin 2022 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national, selon un communiqué de la ministre du travail et de la fonction publique.

La ministre du travail et de la fonction publique, Adidjath Mathys a souhaité à l’occasion une bonne fête à toute la communauté chrétienne. C’est à travers un communiqué en date du 1er juin et signé du directeur de cabinet Victorin Honvoh.

