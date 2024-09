Lucette Houéto apporte son soutien aux drépanocytaires

Après l’organisation d’une exposition de ses œuvres et d’une soirée caritative, l’artiste illustratrice de bandes dessinées manga, chara designer, coloriste digital, Lucette Houéto verse une partie des fonds collectés à une structure en charge des personnes atteintes de la drépanocytose au CNHU de Cotonou.

Atteinte de drépanocytose Lucette Houéto met son talent artistique au service des personnes souffrant de cette maladie génétique. En juin, elle a organisé une exposition de ses œuvres à Bamboo Numerik à Cotonou. Ses œuvres expriment les sentiments et les émotions des personnes atteintes de la drépanocytose. Consciente des défis auxquels font face les associations de lutte contre la drépanocytose (notamment le manque de ressources financières), Lucette Houéto a non seulement sensibiliser le public sur plusieurs chaines mais aussi mobiliser des fonds au profit d’une structure.

L’artiste a clôturé son initiative par une soirée caritative le 10 août 2024 à l’hôtel Azalai de Cotonou. 11 œuvres originales de l’artiste ont été présentées au public. En plus des fonds collectés, 8 œuvres ont été vendues. Ce mercredi 4 septembre 2024, les fonds ont été remis à une structure en charge des personnes atteintes de la drépanocytose située dans l’enceinte du CNHU.

Lors de la remise officielle du don, Dr Bernice Quenum, représentante de l’équipe médicale a exprimé sa gratitude envers l’artiste. « L’action de Mme Lucette Houéto apportera une aisance dans la prise en charge des urgences des patients drépanocytaires vulnérables », a-t-elle déclaré. Selon elle, ces fonds permettront de répondre plus efficacement aux situations d’urgence qui, si elles ne sont pas gérées avec promptitude peuvent porter atteinte à la vie.

Dr Bernice Quenum a profité de l’occasion pour sensibiliser la population béninoise. « Il est important pour chacun et chacune de faire son électrophorèse de l’hémoglobine et en tenir compte, soit pour une prise en charge précoce de la drépanocytose, soit pour le choix responsable et convenable du ou de la partenaire qu’il faut pour ne pas donner naissance à un enfant atteint de drépanocytose », a-t-elle ajouté.

Heureuse d’avoir posé cet acte, Lucette Houéto s’est réjouie du bon déroulement de ce projet. « J’ai toujours eu le désir de faire quelque chose pour mes confrères atteints de la même maladie que moi, car il y a en effet beaucoup parmi nous dont les parents n’ont pas les moyens de les prendre en charge. J’ai été témoin de ça à de nombreuses reprises et c’est rester dans mon esprit. C’était comme un appel auquel j’ai répondu. Ça n’a pas été facile mais le Seigneur à porter ce projet avec moi et ça à donner ce résultat. Action de grâce ! », a-t-elle confié.

Concernant ses futurs projets, l’artiste désire se concentrer sur le deuxième tome de son roman TEMA BOSS À NOS RISQUES ET PÉRILS et souhaite une éventuelle adaptation en manga. Elle prévoit également améliorer son travail artistique afin d’offrir une meilleure prestation l’année prochaine pour obtenir un meilleur résultat.

En combinant sa passion pour l’art et son engagement pour la lutte contre la drépanocytose, Lucette Houéto démontre que l’art peut être bien plus qu’un moyen d’expression ; un vecteur de changement et de solidarité.

Akpédjé Ayosso

7 septembre 2024 par ,