Logidoo continue d’être pionnier en matière d’expansion commerciale et de connectivité en Afrique

Logidoo, un acteur majeur du secteur du transport et du commerce, a fait des progrès significatifs lors de l’événement Gulfood récemment conclu à Dubaï. Avec plus de 5 000 grands fabricants présentant plus de 150 000 nouveaux produits provenant de 190 pays, Gulfood, le plus grand salon de l’alimentation et des boissons du Moyen-Orient, s’est concentré sur l’établissement de liens stratégiques et la promotion de l’innovation.

Au cours de l’événement, Logidoo a dévoilé son guichet unique révolutionnaire, conçu pour rationaliser la logistique de transport depuis le Maroc, la Tunisie, les Émirats arabes unis et la Chine, en mettant l’accent sur l’amélioration des routes commerciales intra-africaines. En outre, l’entreprise a participé au 13e Conseil interministériel du commerce, démontrant ainsi son engagement à renforcer le commerce en Afrique et à stimuler la croissance économique à travers le continent.

Lors du Trade Tech Forum à Abu Dhabi, Logidoo a eu le privilège de partager sa vision avec d’éminents dignitaires, dont M. Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce du Maroc, et M. Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement du Sénégal. Ces engagements constituent des plateformes vitales permettant à Logidoo de se connecter avec des fabricants mondiaux et de discuter du renforcement des relations commerciales avec l’Afrique et au-delà.

Logidoo, dans son approche avant-gardiste, devrait établir trois nouveaux corridors commerciaux en mars, reliant directement la Chine, la Turquie et Dubaï à l’Afrique de l’Ouest. Ces corridors visent à relier des régions d’Afrique auparavant sous-utilisées, favorisant ainsi la croissance économique et le commerce intracontinental.

Tamsir Ousmane Traoré, PDG de Logidoo, a souligné la mission de l’entreprise en déclarant : « Notre mission est de combler les écarts et de créer des opportunités. En rationalisant la logistique et en améliorant la connectivité, Logidoo est sur le point de devenir un catalyseur de la croissance économique à travers l’Afrique, en responsabilisant les entreprises et les communautés... »

Depuis la mise en œuvre de ses initiatives, Logidoo a connu une augmentation significative des volumes d’échanges, avec plus de 20 000 opérations transfrontalières dans le commerce intra-africain et plus de 600 commerçants empruntant ce corridor. Ces chiffres soulignent l’impact tangible des efforts de Logidoo sur le paysage économique du continent.

Pour l’avenir, les plans stratégiques à long terme de Logidoo impliquent une expansion accrue sur des marchés mal desservis, en tirant parti de technologies innovantes pour optimiser la logistique et améliorer l’efficacité commerciale. L’entreprise s’engage à favoriser le développement durable et la prospérité dans toute l’Afrique, en mettant l’accent sur la création de partenariats durables et la conduite de la transformation socio-économique.

