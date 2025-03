Liverpool domine le PSG au Parc des princes

La phase aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a pris fin au terme des matchs de ce mercredi soir. Dominateur à domicile, le PSG s’est fait avoir par les Reds de Liverpool (0-1).

Sur la pelouse du Parc des Princes, les Parisiens ont dominé Liverpool. Durant 87 minutes de jeu, les Reds étaient méconnaissables. Ils ne pouvaient que remercier Alisson, le portier brésilien qui a multiplié les tentatives pour maintenir la meilleure équipe d’Europe en vie.

Alors quant à la 88e minute de jeu, les Anglais ont eu une demi-opportunité, ils ne se sont pas fait prier pour la saisir. Sur une contre-attaque, le jeune Harvey Elliot, tout juste entré en jeu, a trompé Gigio Donnarumma. Et c’est ainsi que Liverpool s’offre le Paris Saint-Germain sur le score de 1-0 et réalise une magnifique opération.

Dans le même temps, le Barça, réduit à 10 dès la première mi-temps après l’expulsion de Pau Cubarsi, a réussi à s’imposer 1-0 devant le Benfica sur une réalisation de Raphinha en seconde période.

Les résultats de ce mercredi en Ligue des Champions :

Feyenoord vs Inter Milan, 0-2

Bayern vs Bayer Leverkusen, 3-0

PSG vs Liverpool, 0-1

Benfica vs FC Barcelone, 0-1

J.S

5 mars 2025 par ,