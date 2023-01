Liste des 26 Ecureuils Juniors sélectionnés par Mathias Déguénon

Les Ecureuils juniors sont dans leur dernière ligne droite avant le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans le 19 février prochain au Caire en Egypte.

Mathias Déguénon et ses poulains démarrent jeudi 26 janvier prochain leur dernier stage de préparation de la CAN U20. Ils passeront selon le calendrier qui leur ait dressé, deux jours à Cotonou après quoi, le groupe mettra le cap sur le Maroc pour un stage d’acclimatation avec quelques matchs amicaux avant de s’envoler pour l’Egypte précisément à Alexandrie où sera logé le groupe C qui comprend le Bénin, la Tunisie, la Gambie et la Zambie.

Dans le cadre de cet ultime stage, le sélectionneur des U20 béninois a convoqué 26 jeunes talents. Outre les habitués, une seule nouveauté fait figure dans la liste. Il s’agit de Attidjikou Samadou de Bani Gansè Fc convoqué pour la première fois.

Les 26 joueurs sélectionnés :

Le Bénin entre en lice à la CAN U20 Egypte 2023 face à la Zambie le 21 février prochain.

Josué SOSSOU

24 janvier 2023 par , , ,