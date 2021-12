Lions Lutte Club de Natitingou, 1er du Championnat national de lutte africaine

Le rideau est tombé, mercredi 29 décembre 2021, à l’édition 2021 du championnat national masculin de lutte africaine après deux journées de combat à l’école Primaire Publique de Mènontin à Cotonou.

Les ‘’ Lions Lutte Club de Natitingou ‘’ (1er) suivis respectivement de ‘’ Dindi Lutte club de Karimama’’ (2è) et ‘’ Buffles Lutte club de Parakou ‘’ (3è) sont les meilleures équipes à l’issue de la saison sportive 2021 de lutte africaine. En ce qui concerne les résultats des combats individuels, Ayamoudou Nafiou (Buffles Lutte Club) est premier dans la catégorie 66 kg ; Zibo Abou (Dadé Dindi Lutte Club) chez les 86 kg Guidani Zika Adamou (Dindi Lutte Club) chez les 100 kg. A l’issue du Championnat national masculin de lutte africaine tenu les 28 et 29 décembre 2021 à l’école Primaire Publique de Mènontin à Cotonou, les meilleurs lutteurs sont repartis avec différents lots. Selon Yves Azifan, président de la Fédération béninoise de Lutte (Fébélutte), les talents détectés lors du Championnat bénéficieront d’une série de formations dans le cadre des compétitions au niveau régional. « Le niveau des athlètes montre qu’un travail de qualité se fait dans les clubs », a indiqué Fernando Hessou, secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois (Cnos-Ben) qui a salué une organisation réussie. Au total, 42 lutteurs venus de sept clubs affiliés et de sept clubs en attente d’affiliation à la Fébélutte ont pris part à l’édition 2021 du championnat national masculin de lutte africaine.

M. M.

31 décembre 2021 par ,