Lionel Talon lance la saison de Coton FC

En attendant la semaine prochaine pour démarrer sa saison en Ligue Pro, Coton FC a officiellement lancé l’exercice 2024-2025 le vendredi 20 septembre. Les hostilités ont été lancées par le président du club, Lionel Talon.

La nouvelle saison 2024-2025 de la Ligue Professionnelle béninoise a démarré ce samedi 21 septembre 2024. L’affiche du coup d’envoi opposait Panthères FC à Buffles FC (0-0). Bien avant, ce vendredi 20 septembre 2024, au Centre Communautaire « EYA » de Cotonou, Lionel Talon, le Président du Conseil d’Administration de la Société sportive Coton Sport Bénin encadré par l’Administrateur Joël Débally et le Directeur Général Sosthène Sèflimi a rencontré les joueurs et les membres des différents staffs de Coton FC.

Le Président Lionel Talon, à sa prise de parole a expliqué qu’il était important pour lui d’aller à la rencontre des joueurs et des membres des staffs technique et médical avant le premier match du Championnat. Il a félicité l’équipe pour le travail abattu la saison dernière qui a permis de garder le titre de champion et s’est dit satisfait des progrès observés dans la mise en œuvre du projet. Il a également encouragé tous les acteurs à faire mieux. "La nouvelle saison sera encore plus difficile que les précédentes mais nous croyons en vous. Nous allons faire diligence pour que vous soyiez dans les meilleures conditions possibles pour décrocher le 4ème titre.", a-t-il déclaré.

J.S

22 septembre 2024 par ,