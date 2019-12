Après la phase expérimentale de trois ans d’organisation des examens nationaux de Licence et de Master, le gouvernement de la Rupture et du Nouveau Départ entend poursuivre (...)

31 décembre 2019 par

31 décembre 2019 par

31 décembre 2019 par

30 décembre 2019 par

30 décembre 2019 par

30 décembre 2019 par

30 décembre 2019 par

30 décembre 2019 par

30 décembre 2019 par

30 décembre 2019 par

Le directeur général de la Police républicaine, le Contrôleur Général de (...)Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, (...)Le réveillon du nouvel an 2029 a été marqué au Port autonome de Cotonou (...)Près de 11 millions de tonnes en 2019 contre 9,4 millions en 2017, soit (...)Les scientifiques pourront d’ici peu donner une explication au (...)En dehors des bars/restaurants, des églises, et autres débits de (...)Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, (...)Dans la cadre des travaux d’assainissement et de réaménagement du (...)Les éléments de la Police républicaine de Godomey ont mis la main sur le (...)La commune de Banikoara a connu une scène tragique le 25 décembre (...)